Mercato Milan, Yoro osservato per gennaio: ecco il costo e le sue caratteristiche tecniche

Durante il mercato invernale, il Milan dovrebbe andare alla ricerca di un centrale di difesa da aggiungere alla rosa presente: secondo Ekrem Konur il Diavolo starebbe considerando una mossa per Leny Yoro, centrale francese del Manchester United. I rossoneri starebbero continuando a monitorare le prestazioni del classe 2005. Konur parla di un'operazione comunque importante da circa 50 milioni di euro per il cartellino. Da ricordare che nel mirino del Milan resta sempre Gonçalo Inácio dello Sporting, per il quale dovrebbero servire circa 40 milioni di euro, quindi una cifra non molto distante da quella per Yoro.

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I dettagli del contratto di Leny Yoro e le statistiche con Sofascore

Il classe 2005 ha già un'esperienza importante con la squadra inglese. Il suo contratto scade a giugno 2029 e, secondo Calcio e Finanza, guadagna 3,9 milioni di euro netti a stagione. Parametri fattibili anche per il Milan, specialmente dopo gli investimenti estivi portati avanti da Gerry Cardinale. Sarebbe comunque una mossa molto importante a livello economico, specialmente a gennaio.

Ecco le statistiche di Leny Yoro nella Premier League 2025-26 dal sito Sofascore:

Presenze / Titolare: 32 / 18

32 / 18 Gol / Assist: 0 / 0

0 / 0 Gol attesi (xG): 1.39

1.39 Assist attesi (xA): 0.63

0.63 Tocchi di palla a partita: 38.8

38.8 Grandi occasioni create: 0

0 Passaggi riusciti a partita: 27.3 (88%)

27.3 (88%) Palle recuperate a partita: 2.3

2.3 Dribbling subiti a partita: 0.3

0.3 Duelli totali vinti a partita: 2.6 (56%)

L'identikit tattico: come si inserisce nel Milan di Rúben Amorim

Che tipo di difensore è Yoro? Difensore centrale moderno, forte fisicamente e molto bravo nell'impostazione dal basso. Molto alto e fisico, ma sa usare anche la sua velocità e la sua agilità per recuperare sugli attaccanti avversari. Bravo a gestire la pressione avversaria quando ha il pallone tra i piedi, riesce anche a trovare i compagni con passaggi precisi.

Qualità molto apprezzate da Ruben Amorim: nella difesa a tre potrebbe giocare al centro del reparto, a quattro ovviamente tra i due difensori centrali. Sarebbe un colpo molto interessante per il presente e per il futuro: Yoro ha già dimostrato qualità importanti ed è ancora molto giovane con ampi margini di miglioramento.