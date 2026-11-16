Endrick, pronto l'assalto del Milan: 60 milioni sul piatto, ma c'è un ostacolo importante

Endrick resta uno dei principali obiettivi del Milan in vista del calciomercato di gennaio, ma il Real Madrid deve ancora aprire a una possibile partenza del talento brasiliano (che sia in prestito o a titolo definitivo).

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Resta però il muro di José Mourinho: per l'allenatore del Real Madrid Endrick non deve partire perché è una risorsa importante per la squadra.

L'asse con Roc Nation: il jolly Brett Yormark per convincere il Real Madrid

Il, però, ci proverà: secondo il quotidiano Brett Yormark , nuovo Ceo di, può essere un jolly per il Diavolo visto il suo legame particolare con l'agenzia che cura gli interessi diè infatti il fratello gemello di, presidente e top manager proprio di

Da capire però se ci sarà margine con l'idea di Mourinho: se l'allenatore del Real Madrid vorrà blindare Endrick difficilmente partirà a gennaio. Resta comunque poco lo spazio finora concesso a Endrick:

100 minuti nel campionato spagnolo.

nel campionato spagnolo. 56 minuti in Champions League (con un gol).

Perché Endrick è perfetto per il gioco di Ruben Amorim

Il brasiliano sarebbe un colpo davvero ideale per l'attacco di, visto che può giocare come esterno di destra (o trequartista) o prima punta ruotandosi con

A livello di caratteristiche, Endrick è perfetto per l'allenatore rossonero: bravissimo nel breve e nel dribbling, sa creare pericoli e superiorità numerica nell'uno contro uno, sa trovare la profondità ed è letale in area di rigore sia con il sinistro sia di testa. Tutte qualità fortemente volute da Amorim.

Il poco minutaggio resta la chiave: vedremo se Endrick spingerà con il Real Madrid per essere ceduto a gennaio per giocare di più.