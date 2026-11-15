Milan, Endrick o Tresoldi a gennaio: pronto un super investimento. Kakà la chiave, e c'è il piano per averli in coppia

Calciomercato Milan: Cardinale punta forte su Endrick con la mediazione di Kakà, ma resta viva la pista Tresoldi. Ecco come cambierebbe l'attacco di Amorim
Milan, come cambia la formazione con Endrick e Inácio: il possibile undici iniziale del 2027
Il Milan si prepara a una sessione di mercato invernale molto importante, anche per l'attacco rossonero con due nomi nel mirino, ovvero Tresoldi del Bruges ed Endrick del Brasile.
L'assalto a Endrick: Cardinale, Roc Nation e il fattore KakàForte feeling tra il Milan ed Endrick visto il rapporto consolidato tra Cardinale e Roc Nation (l'agenzia che cura gli interessi del brasiliano). Il proprietario del Milan ha chiesto in estate di essere avvertito quando sarà presa una decisione definitiva sul futuro del talento. Kakà potrebbe cercare di convincere Endrick a scegliere Milanello.
L'operazione potrebbe essere in stile Nico Paz-Como: Cardinale vorrebbe un prestito con diritto o obbligo da 60 milioni più bonus, lasciando al Real Madrid la possibilità di riprendere in futuro Endrick per 80 milioni di euro.
Il nodo Tresoldi e il doppio colpo per la ChampionsResta in corsa anche Tresoldi, anche se il Bruges non vorrebbe cederlo a gennaio e il costo è lievitato a 60 milioni di euro.
Secondo la rosea non sarebbe da escludere la possibilità di vederli insieme, con un colpo che, nel caso, verrebbe posticipato alla prossima estate (dopo magari una qualificazione in Champions League).
Scenari tattici per Amorim e il confronto sui numeriSarebbe un attacco molto esplosivo quello del Milan, con Endrick che può giocare praticamente in tre ruoli: nei due dietro la punta, come esterno d'attacco e come prima punta alternativa a Ramos.
E Tresoldi? Potrebbe anche giocare con Endrick e con Ramos in campo allo stesso tempo, ma sarebbe una squadra estremamente offensiva. Amorim deve comunque trovare l'equilibrio tra tutti i reparti.
Endrick ha trovato fino a questo momento pochissimo spazio con il Real Madrid sia in Champions sia nel campionato spagnolo, al contrario Tresoldi è uno dei leader assoluti del club belga (sono già 5 i gol segnati in Champions League dal classe 2004).
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