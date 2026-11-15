Milan, Endrick o Tresoldi a gennaio: pronto un super investimento. Kakà la chiave, e c'è il piano per averli in coppia

Il Milan si prepara a una sessione di mercato invernale molto importante, anche per l'attacco rossonero con due nomi nel mirino, ovvero Tresoldi del Bruges ed Endrick del Brasile.

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L'assalto a Endrick: Cardinale, Roc Nation e il fattore Kakà

Secondol'investimento invernale totale potrebbe essere da circa, con l'attaccante come priorità assoluta.Forte feeling tra iledvisto il rapporto consolidato tra(l'agenzia che cura gli interessi del brasiliano). Il proprietario del Milan ha chiesto in estate di essere avvertito quando sarà presa una decisione definitiva sul futuro del talento.potrebbe cercare di convincere Endrick a scegliere Milanello.

L'operazione potrebbe essere in stile Nico Paz-Como: Cardinale vorrebbe un prestito con diritto o obbligo da 60 milioni più bonus, lasciando al Real Madrid la possibilità di riprendere in futuro Endrick per 80 milioni di euro.

Il nodo Tresoldi e il doppio colpo per la Champions

Resta in corsa anche, anche se ilnon vorrebbe cederlo a gennaio e il costo è lievitato a

Secondo la rosea non sarebbe da escludere la possibilità di vederli insieme, con un colpo che, nel caso, verrebbe posticipato alla prossima estate (dopo magari una qualificazione in Champions League).

Scenari tattici per Amorim e il confronto sui numeri

Sarebbe un attacco molto esplosivo quello del Milan, conche può giocare praticamente in tre ruoli: nei due, comee comealternativa a

E Tresoldi? Potrebbe anche giocare con Endrick e con Ramos in campo allo stesso tempo, ma sarebbe una squadra estremamente offensiva. Amorim deve comunque trovare l'equilibrio tra tutti i reparti.

Endrick ha trovato fino a questo momento pochissimo spazio con il Real Madrid sia in Champions sia nel campionato spagnolo, al contrario Tresoldi è uno dei leader assoluti del club belga (sono già 5 i gol segnati in Champions League dal classe 2004).