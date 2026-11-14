Nel pomeriggio di oggi, sabato 14 novembre, Paolo Maldini ha presenziato ad un evento al Nike Store di Torino in compagnia di Jannik Sinner. Intercettato dai colleghi di 'Tuttomercatoweb.com', lo storico Capitano del Milan ha rilasciato alcuni dichiarazioni interessanti sui suoi primi passi nel mondo del calcio, tra cui un curioso aneddoto e un ringraziamento speciale ad un allenatore.

Maldini: "Mi piaceva giocare in porta"

"Quando mio padre mi portò a fare il provino per il Milan mi piaceva giocare in porta, ma per fortuna alla fine scelsi di fare il difensore. Giocavo a pallone con i miei amici ai giardini e all'oratorio: non mi sentivo affatto un predestinato e fino al giorno dell'esordio non avevo mai pensato di poter arrivare ad alti livelli. Mio papà mi ripeteva sempre che la cosa fondamentale è divertirsi, perché se lo vivi solo come un lavoro perde la sua magia".

E sull'allenatore che lo lanciò in prima squadra

"C’è una persona in particolare che ha creduto in me e avrebbe voluto farmi giocare già a 15 anni: era Nils Liedholm, allora sulla panchina del Milan. Amava dare fiducia ai giovani e una volta, durante un intervallo, mi domandò dove preferissi giocare, se a destra o a sinistra. Gli risposi che la scelta spettava ovviamente a lui, ma fu un gesto che mi diede grande aiuto".

Nonostante sia diventato il difensore più forte e completo nella storia del calcio, la carriera diavrebbe potuto prendere tutt'altra piega. Nel corso della chiacchierata, il leggendario numero 3 svela la suaUna dedica speciale anche a, che il 20 gennaio 1985, in occasione di un, fa esordiretra i professionisti: