Il caso Endrick-Milan e il presunto rifiuto legato al simbolo del 'diavolo' continua a far discutere: l'ironia dell'Entella
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Il curioso caso di Endrick d del suo presunto rifiuto al Milan per motivi strettamente religiosi continua a far discutere. Dopo l'indiscrezione lanciata giorni fa dal 'Corriere dello Sport', secondo cui il giovane attaccante del Real Madrid non gradirebbe il soprannome di 'diavolo' associato al club rossonero, anche la Virtus Entella ha deciso di intervenire sulla vicenda, scegliendo ovviamente la strada dell'ironia.
Milan, l'Entella ironizza sul caso EndrickAttraverso il proprio profilo X, infatti, il club ligure ha voluto pubblicare un messaggio decisamente provocatorio legato alla questione emersa nei giorni scorsi:
"Endrick non verrà all'Entella nel mercato di gennaio: Il nostro logo non è di suo gradimento e va contro i suoi principi religiosi. Peccato."
Una battuta che riprende direttamente la notizia circolata nei giorni scorsi. Ma perché proprio l'Entella? iL riferimento è allo stemma della società di Chiavari, che presenta un diavoletto nero armato di tridente, storicamente legato al soprannome della squadra conosciuta come 'diavoli neri'.
Un richiamo inevitabile al Milan, che proprio nel diavolo ha uno dei simboli più riconoscibili della propria identità. La vicenda, infatti, nasce dalla ricostruzione del Corriere dello Sport, secondo cui Endrick, particolarmente legato alla propria fede cristiana, preferirebbe evitare un trasferimento in una squadra identificata con un simbolo demoniaco.
Versione, però, smentita subito dai rappresentanti dell'attaccante brasiliano, i cui interessi sono inoltre curati dall'agenzia Roc Nation: dal Brasile, infatti, hanno riferito che non esiste alcun tipo rifiuto al Milan, escludendo che il soprannome o la mascotte rossoneri possono rappresentare un ostacolo a un eventuale trasferimento del calciatore. Nel frattempo il futuro dell'attaccante resta comunque da definire in vista del mercato di gennaio.
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