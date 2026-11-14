Tantissime notizie sul Milan in questo sabato di metà novembre. In primo piano l'intervista rilasciata dal patron Gerry Cardinale, che ha rinnovato le ambizioni del club rossonero e fatto una promessa ai tifosi. Spazio anche ai rinnovi: si lavora per prolungare i contratti di Adrien Rabiot e Alphadjo Cisse, anche se dalla Premier League qualcuno ci sta facendo un pensiero. Spazio anche al mercato in entrata, con un importante novità che riguarda Alejandro Balde, terzino sinistro del Barcellona.

PianetaMilan mette ordine nel caos di voci. Abbiamo selezionato i temi più caldi sul Milan per offrirvi non solo la notizia, ma la nostra chiave di lettura. Ecco le news che abbiamo analizzato per voi.

La promessa di Cardinale

"Non venderò mai il Milan. Mai. E questo è un progetto per farlo tornare a vincere. Non sono disposto a tollerare che per riuscirci ci voglia molto tempo. Voglio farlo il prima possibile. Vedremo quanto velocemente... Il mio obiettivo è conquistare scudetti con continuità e naturalmente tornare in Champions. Milan Sports & Entertainment rappresenta le fondamenta per rendere possibile tutto questo".

A poche ore dall'annuncio della 'Milan Sports & Entertainment' ha rilasciato una lungaai microfoni della 'Gazzetta dello Sport'. Il proprietario delè stato chiaro su obiettivi sportivi, mercato e longevità del progetto:

LEGGI QUI L'INTERVISTA INTEGRALE A GERRY CARDINALE

Milan, il rinnovo di Rabiot

"Il rinnovo di Rabiot mi aspetto che arrivi presto. Cardinale e Amorim sono molto contenti di lui, lo vedono come un giocatore che fa la differenza. Il rinnovo è una delle prossime priorità. Dopo Pulisic e Pavlović, il prossimo della lista è Rabiot. Sappiamo che l'entourage di Rabiot non è sempre facilissimo, anche dal punto di vista delle tempistiche, ma entrambe le parti sono tranquille: la direzione è chiara".

Prosegue la stagione dei rinnovi a. Dopo i prolungamenti di Christian Pulisic e Strahinja Pavlovic , la società rossonera si prepara a blindare anche. A svelare gli ultimi dettagli sulle trattative con il centrocampista francese è stato il noto esperto di mercato

Secondo quanto riportato dalla 'Gazzetta dello Sport', per Rabiot è pronto un rinnovo di contratto fino al 30 giugno 2030. Rispetto al contratto in essere - in scadenza nel 2028 - il centrocampista francese riceverà anche un aumento di ingaggio. Lo stipendio dovrebbe passare dagli attuali 3,5 milioni di euro netti a stagione a 5 milioni più bonus legati alle prestazioni.

Cisse tra il rinnovo con il Milan e le sirene di Premier

"Il Milan se non si muove velocemente per Cisse arriva la Premier. Si sta iniziando a svegliare la sentinella londinese del Chelsea".

Mentre ilprova a chiudere per il rinnovo diin Inghilterra qualcuno ha già drizzato le antenne. Nelle scorse settimane si era parlato di Brighton e Bournemouth, ma nella corsa al trequartista classe 2006 potrebbe inserirsi anche il. A fornire le ultime novità è stato il giornalista ed esperto di mercato, intervenuto nell'ultimo video pubblicato sul proprio canale YouTube in compagnia di Sandro Sabatini:

Per ora il Chelsea sta semplicemente sondando il terreno, ma se decidesse di affondare il colpo potrebbe mettere sul piatto offerte difficili da rifiutare. Vendere Cisse sarebbe facile: plusvalenza garantita e bilanci sistemati. Ma il Milan non è questo. Se Gerry Cardinale ci tiene davvero a dimostrare ai tifosi di essere cambiato, non esiti a declinare le proposte che arriveranno e blindi il classe 2006.

Le ultime su Balde

"Balde è un nome che va sicuramente tenuto d’occhio. La scorsa estate Jorge Mendes lo aveva proposto anche al Milan, che così come la Roma ha un ottimo rapporto con l’agente del giocatore. A gennaio il Barcellona potrebbe anche lasciarlo partire in prestito. Da sostenere ci sarebbe comunque un ingaggio da 5,5 milioni di euro netti a stagione".

Tra i nomi accostati alc'è anche quello di, terzino sinistro spagnolo che potrebbe lasciare ila gennaio. Intervenuto nell'ultimo video pubblicato sul proprio canale YouTube, il noto esperto di mercatoha fornito nuovi aggiornamenti sulle voci che accostano il classe 2003 ai rossoneri:

Nonostante l'apertura al prestito, il Milan è focalizzato su altri reparti. Un esterno potrebbe arrivare a gennaio, ma più verosimilmente sulla corsia opposta. L'infortunio di Chukwueze ha lasciato il solo Moreira come laterale destro puro, mentre Balde ha giocato 165 partite su 172 sulla fascia sinistra.