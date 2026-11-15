Højbjerg ancora nel mirino del Milan: l'affare possibile a gennaio a prezzo di saldo

Continuano le voci di calciomercato intorno al Milan, anche per quanto riguarda un possibile rinforzo a centrocampo: secondo le ultime novità Pierre-Emile Højbjerg rimane un'opzione concreta per il Milan a gennaio, qualora i rossoneri decidessero di ingaggiare un altro mediano per rinforzare la rosa di Ruben Amorim.

Il suo contratto con il Marsiglia è in scadenza a giugno 2028 il che potrebbe permettere al Diavolo di provare a chiudere l'operazione a un prezzo più basso (potrebbero bastare una quindicina di milioni di euro).

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Pierre-Emile Højbjerg: i numeri e le statistiche al Marsiglia

Partite giocate: 32 (di cui 30 da titolare)

Gol e assist complessivi: 4 gol e 5 assist

Palloni recuperati di media: 5

Duelli vinti a partita: 4.1 (52%)

Tocchi di media a match: 82.1

Questi sono i numeri di Højbjerg nella stagione 2025/26 con il Marsiglia nel campionato francese (dati estratti dal sito Sofascore):

Tantissima esperienza visto che ha giocato anche con il Bayern Monaco e il Tottenham.

Come cambierebbe il centrocampo del Milan di Ruben Amorim

Se il Milan dovesse riuscire a chiudere per il mediano del Marsiglia avrebbe un reparto completo sia per quanto riguarda le caratteristiche sia per quanto riguarda il giusto mix tra esperienza e gioventù.

Il danese, con Modric e Rabiot, garantirebbe la giusta dose di esperienza e qualità in Serie A e in Europa League. Dietro di loro Jashari e Comotto, pronti a crescere durante l'anno con la mano di Ruben Amorim. E infine Musah, ancora giovane, ma in netta crescita e quasi fondamentale per la mediana rossonera.

Højbjerg si adatterebbe perfettamente nella mediana a due di Ruben Amorim: sa recuperare benissimo il pallone grazie alle sue caratteristiche fisiche e alla sua conoscenza del gioco.

Sa portare benissimo la palla in transizione e sa trovare i giocatori in verticale. Può essere una valida alternativa a Musah visto che in questo momento manca un altro mediano molto fisico e che sappia recuperare il pallone. Vedremo quali saranno le mosse del Milan a gennaio.