In vista della sessione invernale di calciomercato di gennaio 2027, il Milan sta studiando le grandi manovre per perfezionare la rosa a disposizione del tecnico Rúben Amorim. L'attuale assetto tattico dei rossoneri evidenzia una coperta corta in un ruolo cruciale: quello del mediano di rottura e ripartenza. Con il solo Yunus Musah a rispondere a queste specifiche caratteristiche strutturali, la dirigenza di Via Aldo Rossi potrebbe rimettere nel mirino un vecchio pallino, Pierre-Emile Højbjerg. Il centrocampista classe 1995, attualmente in forza all'Olympique Marsiglia, rappresenta un'opportunità tecnica ed economica di primissimo livello, con una valutazione di mercato che oscilla tra i 10 e i 15 milioni di euro.

La lacuna nella mediana del Milan e l'identikit di Højbjerg

Il fitto calendario calcistico e le rotazioni necessarie tra campionato e coppe stanno dimostrando che la fisicità e il dinamismo di Musah non possono bastare da soli per coprire un'intera stagione. Al Milan serve un calciatore capace di fare volume, recuperare palloni e, allo stesso tempo, avviare l'azione con pulizia lineare.

Højbjerg risponde perfettamente a questo identikit. Il mediano danese unisce un'esperienza internazionale d'élite a un'intelligenza tattica che gli permette di fare da schermo davanti alla difesa, fungendo da perfetto equilibratore per le transizioni positive richieste dal calcio moderno.

L'incastro perfetto nel 3-4-2-1 di Rúben Amorim

Con Luka Modrić : Højbjerg garantirebbe la protezione muscolare e il chilometraggio necessari per lasciare il croato libero di inventare e gestire i tempi della trequarti.

: Højbjerg garantirebbe la protezione muscolare e il chilometraggio necessari per lasciare il croato libero di inventare e gestire i tempi della trequarti. Con Ardon Jashari : si formerebbe una cerniera di grande intensità e geometrie, ideale per le partite di Europa League o per i match ad alto ritmo.

: si formerebbe una cerniera di grande intensità e geometrie, ideale per le partite di Europa League o per i match ad alto ritmo. Con Adrien Rabiot: rappresenterebbe una certezza assoluta. I due hanno già condiviso la mediana all'Olympique Marsiglia nella stagione 2024-2025, dimostrando un'intesa naturale, una robustezza fisica e una continuità di rendimento che beneficerebbero enormemente i meccanismi rossoneri.

Sostenibilità economica: l'affare di gennaio 2027

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Da un punto di vista prettamente tattico, l'inserimento di Højbjerg neldi Rúben Amorim offrirebbe al tecnico portoghese una versatilità straordinaria nella coppia di centrocampo. Le caratteristiche dell'ex Tottenham si sposerebbero alla perfezione con l'intera batteria di centrocampisti attualmente a Milanello:Oltre all'indiscutibile valore tecnico, l'operazione Højbjerg si sposa con la filosofia di sostenibilità del club. A 31 anni, ed entrando nell'ultimo segmento della sua maturità calcistica, il danese viene valutato attorno ai 10-15 milioni di euro.Una cifra assolutamente accessibile per il mercato invernale del Milan, che con un investimento mirato andrebbe a inserire un leader carismatico e un elemento pronto all'uso, capace di impattare fin dal primo giorno sulle ambizioni stagionali del club.