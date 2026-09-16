Ecco come e dove vedere la partita in diretta tv e streaming, ma non soltanto. Le probabili formazioni, i ballottaggi, tutto sull'arbitro e i precedenti
Dove arriverà il Milan in Europa League? Ecco l'analisi | Video
È quasi tutto pronto, allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano, per Milan-Benfica, partita della 1^ giornata della League Phase dell'Europa League 2026-2027, in programma questa sera alle ore 21:00. I due allenatori, Rúben Amorim e Marco Silva, devono ancora sciogliere gli ultimi dubbi di formazione. Ballottaggi aperti, da una parte e dall'altra, per una grande classica del calcio europeo: un match disputatosi già due volte in due finali di Coppa dei Campioni (1963 e 1990) che evocano dolci ricordi ai tifosi rossoneri. Di seguito l'analisi della sfida, le probabili formazioni e tutte le indicazioni su dove seguire la partita in diretta tv e streaming.
Formazioni e ballottaggi
Qui MilanAmorim confermerà il suo consueto 3-4-2-1, ma farà un po' di turnover in questo primo impegno europeo stagionale. In difesa, spazio a Filippo Terracciano, come braccetto di destra, al posto di Mario Gila. Dubbio, poi, tra Koni De Winter e Matteo Gabbia nel cuore della retroguardia. A centrocampo, ritorna dal 1' lo statunitense Yunus Musah, che farà coppia con Ardon Jashari; sugli esterni, ballottaggi aperti. Favoriti per una maglia da titolare Samuel Chukwueze e Davide Bartesaghi, ma occhio alle chance di Diego Moreira, che potrebbe giocare al posto dell'uno o dell'altro. Sulla trequarti, saranno Omari Hutchison - all'esordio dall'inizio - e Alphadjo Cisse ad innescare l'ex Gonçalo Ramos.
Qui BenficaAnche Marco Silva potrebbe fare un po' di cambi rispetto al suo undici base in vista del match di questa sera a 'San Siro'. Tanto per cominciare in porta, dove Samuel Soares insidia la titolarità dell'ucraino Anatolij Trubin. Al centro della difesa, nel 4-2-3-1 dei lusitani, dubbio tra Alessandro Circati, prelevato nell'ultimo calciomercato estivo dal Parma e Tomás Araújo. Un ballottaggio anche sulla fascia sinistra, tra lo svedese Samuel Dahl e il marocchino Soffian El Karouani, con l'ex Roma favorito. A centrocampo uno tra Fredrik Aursnes e Leandro Barreiro vicino a João Palhinha. Formazione a trazione offensiva, con la presenza in campo di Dodi Lukébakio, Heorhij Sudakov (in ballottaggio con Gianluca Prestianni) e Andreas Schjelderup ad assistere il centravanti. La domanda è: giocherà il greco Vangelis Pavlidis o il colombiano Jhon Durán? Parte in vantaggio quest'ultimo.
MILAN (3-4-2-1): Maignan; F. Terracciano, De Winter (Gabbia), Pavlović; Chukwueze (Moreira), Musah, Jashari, Bartesaghi (Moreira); Hutchinson, Cisse; Ramos. A disposizione: P. Terracciano, Torriani, Diawara, Gabbia (De Winter), Gila, Tomori, Estupiñán, Moreira (Chukwueze o Bartesaghi), Comotto, Modrić, Rabiot, Loftus-Cheek, Pulisic, Saelemaekers, Camarda. Allenatore: Amorim.
Infortunati, squalificati e diffidatiMilan: nessuno.
Benfica: Umeh (infortunato).
L'arbitro di Milan-Benfica e i precedentiL'arbitro di Milan-Benfica di Europa League sarà il signor Jarred Gillett, classe 1986, di nazionalità australiana ma appartenente alla Federazione inglese. Sarà assistito dagli inglesi Neil Davies e Nick Greenhalgh; il quarto uomo del match tra rossoneri e lusitani sarà Tony Harrington. Un altro inglese, Stuart Attwell, sarà al V.A.R. per la partita, coadiuvato dal polacco Tomasz Kwiatkowski. Per Gillett sarà il primo incrocio in carriera tanto con il Milan quanto con il Benfica.
Dove vedere Milan-Benfica in diretta tv e streamingMilan-Benfica sarà una partita trasmessa in diretta esclusiva su 'SKY' e 'NOW' e in streaming su 'Sky Go' e 'Now Tv'. Quindi visibile tramite rispettivi abbonamenti scaricando le apposite app su una moderna smart tv, oppure su un dispositivo mobile - sistema iOS o Android - come un pc, un iPad o un tablet, un iPhone o uno smartphone. I clienti 'SKY' potranno vedere Milan-Benfica sul canale 'Sky Sport Uno' (201) e sul canale 'Sky 4K HDR' (213).
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