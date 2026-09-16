È quasi tutto pronto, allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano, per Milan-Benfica, partita della 1^ giornata della League Phase dell'Europa League 2026-2027, in programma questa sera alle ore 21:00. I due allenatori, Rúben Amorim e Marco Silva, devono ancora sciogliere gli ultimi dubbi di formazione. Ballottaggi aperti, da una parte e dall'altra, per una grande classica del calcio europeo: un match disputatosi già due volte in due finali di Coppa dei Campioni (1963 e 1990) che evocano dolci ricordi ai tifosi rossoneri. Di seguito l'analisi della sfida, le probabili formazioni e tutte le indicazioni su dove seguire la partita in diretta tv e streaming.

Formazioni e ballottaggi

Qui Milan

Qui Benfica

Amorim confermerà il suo consueto 3-4-2-1, ma farà un po' di turnover in questo primo impegno europeo stagionale. In difesa, spazio a, come braccetto di destra, al posto di Mario Gila. Dubbio, poi, tra Koni De Winter e Matteo Gabbia nel cuore della retroguardia. A centrocampo, ritorna dal 1' lo statunitense, che farà coppia con; sugli esterni, ballottaggi aperti. Favoriti per una maglia da titolare, ma occhio alle chance di Diego Moreira, che potrebbe giocare al posto dell'uno o dell'altro. Sulla trequarti, saranno- all'esordio dall'inizio - ead innescare l'exAnche Marco Silva potrebbe fare un po' di cambi rispetto al suo undici base in vista del match di questa sera a 'San Siro'. Tanto per cominciare in porta, dove Samuel Soares insidia la titolarità dell'ucraino. Al centro della difesa, neldei lusitani, dubbio tra Alessandro Circati, prelevato nell'ultimo calciomercato estivo dal Parma e. Un ballottaggio anche sulla fascia sinistra, tra lo svedesee il marocchino Soffian El Karouani, con l'ex Roma favorito. A centrocampo uno tra Fredrik Aursnes e Leandro Barreiro vicino a João Palhinha. Formazione a trazione offensiva, con la presenza in campo di(in ballottaggio con Gianluca Prestianni) ead assistere il centravanti. La domanda è: giocherà il greco Vangelis Pavlidis o il colombiano? Parte in vantaggio quest'ultimo.

MILAN (3-4-2-1): Maignan; F. Terracciano, De Winter (Gabbia), Pavlović; Chukwueze (Moreira), Musah, Jashari, Bartesaghi (Moreira); Hutchinson, Cisse; Ramos. A disposizione: P. Terracciano, Torriani, Diawara, Gabbia (De Winter), Gila, Tomori, Estupiñán, Moreira (Chukwueze o Bartesaghi), Comotto, Modrić, Rabiot, Loftus-Cheek, Pulisic, Saelemaekers, Camarda. Allenatore: Amorim.

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Infortunati, squalificati e diffidati

): Trubin (Soares); Banjaqui, Tomás Araújo (Circati), Lenglet, Dahl (El Karouani); Palhinha, Barreiro (Aursnes); Lukébakio, Prestianni (Sudakov), Schjelderup; Durán (Pavlidis).: Soares (Trubin), Ferreira, Bah, Circati (Tomás Araújo), El Karouani (Dahl), Aursnes (Barreiro), Barrenechea, Kamiński, Manu Silva, Echeverri, Rafa Silva, Sudakov (Prestianni), Cabral, Pavlidis (Duran).: Silva.: nessuno.

Benfica: Umeh (infortunato).

L'arbitro di Milan-Benfica e i precedenti

Dove vedere Milan-Benfica in diretta tv e streaming

L'arbitro di Milan-Benfica di Europa League sarà il signor, classe 1986, di nazionalità australiana ma appartenente alla Federazione inglese. Sarà assistito dagli inglesi Neil Davies e Nick Greenhalgh; il quarto uomo del match tra rossoneri e lusitani sarà Tony Harrington. Un altro inglese,, sarà alper la partita, coadiuvato dal polacco Tomasz Kwiatkowski. Per Gillett sarà il primo incrocio in carriera tanto con il Milan quanto con il Benfica.Milan-Benfica sarà una partita trasmessa. Quindi visibile tramite rispettivi abbonamenti scaricando le apposite app su una moderna smart tv, oppure su un dispositivo mobile - sistema iOS o Android - come un pc, un iPad o un tablet, un iPhone o uno smartphone. I clienti 'SKY' potranno vedere Milan-Benfica sul canale 'Sky Sport Uno' (201) e sul canale 'Sky 4K HDR' (213).