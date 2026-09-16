Un finale davvero rocambolesco regala al Milan Futuro la seconda vittoria consecutiva tra le mura di casa del Felice Chinetti. Nella terza giornata del Girone B di Serie D, i giovani rossoneri superano il Brusaporto per 2-1 al termine di un match davvero combattuto e risolto soltanto alla fine della gara.

Milan Futuro, che partita!

Il match si stappa subito nei minuti iniziali. Al settimo minuto èa raccogliere un pallone vagante e a trafiggere il portiere, portano in vantaggio il Diavolo. Nel corso del primo tempo il Milan mette in mostra una manovra piuttosto fluida, cercando più volte il raddoppio ma senza trovare il gol decisivo.

Nella ripresa i tiri calano vertiginosamente e la partita diventa molto più bloccata. Il Brusaporto difende e cerca di ripartire. Quando il match sembra ormai indirizzato verso l'1-0, arriva la doccia fredda con Prandini, che segna il gol del pareggio.

Il Milan Futuro non si abbatte e cerca l'assalto nei minuti finali. L'eroe della giornata diventa, infatti, Silvano Vos: il centrocampista sfrutta una grandissima palla e firma il gol del 2-1, facendo esplodere l'intera panchina rossonera.