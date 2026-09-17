Ravezzani: "Che razza di disastro è questo Milan. Gonçalo Ramos così è una rovina. Sfiducia in Cardinale"

La prima sconfitta dell'era Amorim non è passata inosservata: il Benfica ha vinto dominando il Milan nella prima gara dell'Europa League 2026-27. Un 2-0 secco con i rossoneri che hanno creato pochissimo in attacco e hanno sofferto anche in fase difensiva. Sono arrivate e arriveranno critiche per il gioco espresso dalla squadra di Ruben Amorim: ecco il parere del giornalista Fabio Ravezzani su 'YouTube'.

"Che razza di disastro è questo Milan. Ci sono dei segnali inquietanti che non possono essere nascosti. È la prima sconfitta in stagione e ci sono già i fischi di San Siro, non c'è ottimismo, pazienza e speranza. Il Milan sembra in crisi dopo la prima sconfitta in cinque partite".

Questo è un parere personale, ma va ricordato che il Diavolo ha conquistato 8 punti sui 12 disponibili in Serie A, senza perdere in campionato. I fischi dello stadio sono naturali visto che la squadra ha giocato male e il Benfica ha vinto fin troppo facilmente, ma non sono per forza di cose un segno di sfiducia nel progetto. Serve tempo e fiducia, altrimenti Amorim non riuscirà mai a trasformare questo Diavolo nella squadra che vuole lui. Parlare di crisi sembra troppo esagerato in questo momento: ci sono sicuramente degli aspetti da migliorare specialmente per quanto riguarda il gioco in attacco che latita, ma il Milan non arrivava da una partenza disastrosa in campionato, anzi.

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Le accuse a Gerry Cardinale e la risposta del mercato

"C'è totale sfiducia nelle mosse di Cardinale dopo tutti i suoi insuccessi. L'unica risposta che ha dato illudendo i tifosi è stata dire di non delegare. In realtà Cardinale non capisce nulla di calcio. Promette successi e spettacolo sbagliando".

Ravezzani continua e si sposta su

Va ricordato comunque che Cardinale ha investito più di 150 milioni di euro in estate per tre calciatori ideali per il gioco di Amorim ovvero Gila, Ramos e Moreira e dovrebbe continuare a investire nel progetto anche a gennaio. La sua figura sarà chiave, visto che dovrà proteggere Amorim dandogli fiducia continua. Solo così l'allenatore portoghese potrà lavorare in serenità per migliorare.

Il verdetto su Amorim e il caso Gonçalo Ramos

"Poi prende Amorim che è presuntuoso. Le due cose insieme preoccupano. È stato promesso il gioco dominante, è pericoloso perché il Milan non è in grado di farlo. Amorim ha detto che ci saranno alti e bassi, ma il Diavolo è andato sempre peggiorando e si è sgonfiato fino a perdere malamente contro il Benfica. La squadra e Amorim non godono di fiducia dai tifosi. Amorim identifichi una squadra senza fare esperimenti".

Chiaro che la fiducia e la pazienza si costruiscono con il tempo, ma dando anche segnali di miglioramento che contro il Benfica non si sono visti.

Da qui nascono anche i fischi dei tifosi di San Siro che hanno altre aspettative, giustamente.

Ravezzani passa poi proprio ad

Il giornalista ha poi concluso la sua analisi con delle critiche importanti per Gonçalo Ramos:

"Poi Ramos non fa gol è un problema enorme del Milan, se è questo è una rovina. È stato un disastro, non fa qualcosa di personale. Questo Ramos non serve a nessuno. Credo che la situazione sia pericolosa e delicata e che Amorim rischi di esplodere, sarà inevitabile che arrivino critiche anche in questa occasione. Bisogna capire su cosa costruire la credibilità del Milan, contro il Lecce si dovrà vincere. La pausa servirà a riordinare le idee".

L'attaccante portoghese non sta brillando, ma va detto che non stanno arrivando molti palloni giocabili per l'ex PSG. Normale che dopo il grande investimento estivo ci siano tante aspettative e pressione su Ramos, ma va analizzata tutta la fase offensiva carente di questo Milan che non aiuta per nulla una prima punta.