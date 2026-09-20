Il pubblico rossonero ha risposto presente all'appello dello stadio Giuseppe Meazza di San Siro, a Milano, dove si sta disputando la sfida tra Milan e Lecce, gara valevole per la 5^ giornata del campionato di Serie A 2026-2027. Sulla scia dell'ottimo avvio di stagione della formazione guidata dal nuovo tecnico Rúben Amorim, il popolo intero del Diavolo ha riempito gli spalti dell'impianto sportivo meneghino, confermando un trend straordinario che vede i sostenitori commerciali e i tifosi organizzati uniti nel supportare gli undici ragazzi con la maglia rossonera in questo delicato scontro contro i giallorossi di Eusebio Di Francesco.

Spettatori Milan-Lecce: il dato ufficiale del Meazza

Il ruolino di marcia delle due squadre in campionato

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I prossimi appuntamenti: quando si torna a San Siro

Ma quante persone sono accorse stasera per tifare il loro amato Diavolo? Secondo quanto appreso direttamente dalla nostra redazione presso le tribune dell'impianto milanese, sono bengli spettatori presenti allo stadio per il match odierno. Un dato eccezionale che testimonia l'entusiasmo della tifoseria e che certifica il quasi tutto esaurito a San Siro per la gara dei rossoneri di Amorim contro i salentini di Di Francesco.L'incredibile risposta del botteghino rispecchia il buon momento di forma dei padroni di casa. Il Milan si è presentato a questo appuntamento con un bottino di 8 punti conquistati nelle prime 4 partite della stagione, frutto delle vittorie interne contro Torino (2-1) e Venezia (2-0), e dei pareggi su campi difficili contro Juventus (1-1) e Lazio (2-2). Sul fronte opposto, il Lecce è arrivato a Milano con 6 punti in classifica nello stesso arco di tempo, figli dei successi contro Venezia (2-0) e Monza (3-2), e delle battute d'arresto subite contro Roma (0-4) e Cagliari (0-1).I sostenitori del club milanese dovranno adesso pazientare prima di poter riabbracciare i propri beniamini tra le mura amiche. Per via del calendario e dei prossimi impegni in trasferta, la prossima partita casalinga del Diavolo si disputerà infatti tra circa un mese. L'appuntamento a San Siro è fissato per Milan-Atalanta, match valevole per la 7^ giornata del campionato di Serie A, in calendario per domenica 18 ottobre alle ore 18:00.