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LA PARTITA

Milan-Lecce 3-0, commento e analisi della partita

Per festeggiare i 100 anni di San Siro, il Milan torna in versione eccellente e parte subito fortissimo. Atteggiamento aggressivo, gioco fluido e controllo totale della partita. Il tutto si traduce con un gol immediato di Christian Pulisic, che controlla un pallone spettacolare e mette dentro. Il copione non cambia. I rossoneri continuano a dominare e hanno anche l'opportunità di trovare il raddoppio prima della fine del primo tempo. Ciò che manca è un po' di aggressività, di cattiveria, di cinismo. Spesso la squadra arriva vicino alla porta avversaria, ma cincischia e non conclude. Però, sinceramente, se Mike Maignan andasse a prendersi un caffè nessuno se ne accorgerebbe. Calcio dominante.

La ripresa è ancora più a valanga: il Milan ottiene ciò che gli mancava nei primi quarantacinque minuti e scende in campo con la voglia di chiudere la partita. Lo fa velocemente: al 61' arriva il 2-0 con Adrien Rabiot, dopo un'azione corale meravigliosa. Già prima, però, si erano creati i presupposti. Il tris lo cala Diego Moreira, ancora una volta da subentrato, con un altro bel gol. San Siro si gode un bello spettacolo, il Milan diverte e vince con merito.

Ecco quindi le pagelle della difesa rossonera in Milan-Lecce >>>

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