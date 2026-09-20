Spazio alle dichiarazioni post-partita a 'San Siro': i rossoneri di Rúben Amorim erano chiamati a tornare alla vittoria dopo due pareggi consecutivi
Milan-Lecce 3-0: Top e Flop rossoneri, le pagelle della partita di 'San Siro'
Diego Moreira, esterno rossonero, ha parlato a 'DAZN' al termine di Milan-Lecce, partita valida per la 5^ giornata del campionato di Serie A 2026-2027 che si è svolta stasera allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.
Milan-Lecce, le parole di Moreira
"3 gol negli ultimi 52 minuti? Non male! Sono molto contento per il mio primo gol a San Siro, significa molto per me e per la mia famiglia. Ora dobbiamo recuperare le energie durante la sosta nazionali. Sono una persona che sa cosa vuole per la propria vita e per la propria carriera. L'importante è rimanere concentrati sull'obiettivo. Al momento non gioco titolare, ma quando entro decido le partite cerco di dare il massimo per aiutare la squadra. Ovviamente voglio convincere Amorim a schierarmi da titolare".
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Ultime Notizie
Milan, Cardinale: "I novanta minuti migliori che abbiamo visto. Non ci fermeremo finché non vinceremo” | PM News
Serie A: news e risultati
Amorim dopo Milan-Lecce: "Inter e Roma? Distanti da noi. Ecco come gestirò le scelte di formazione"
Pagelle Milan
Pagelle Milan-Lecce 3-0: Pulisic è tornato, bene tutti
Serie A: news e risultati
Milan-Lecce, Pulisic confessa: "Ho corso troppo, sono stanco... È stato un anno difficile per me"
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti