Dopo l’acquisto del Meazza e delle aree circostanti da parte della società San Siro S.p.A. guidata da Milan e Inter del 5 novembre 2025, il progetto del nuovo San Siro inizia ad entrare nel vivo. Ma cosa manca ancora? Ci sono stati alcuni ritardi sulla programmazione iniziale, che prevedeva di terminare i lavori entro il 2030. A ottobre, però, sarà finalmente presentato il render ufficiale, a cui seguiranno gli ultimi step burocratici e l’apertura del cantiere. La nuova deadline è stata fissata. E questa volta non sono concessi ritardi: la posta in palio è alta.

Milan, nuovo San Siro: i dettagli sul render

Il progetto architettonico del nuovo impianto è stato affidato agli studi Foster + Partners e Manica. Secondo le ultime indiscrezioni di ‘Calcio e Finanza’ e dell’avvocato Felice Raimondo,Lo stadio potrà ospitare 71.500 spettatori, con oltre 13mila posti premium. La relazione di fattibilità depositata da Milan e Inter al comune di Milano stima il valore nuovo San Siro in

L’area diventerà polifunzionale, con una ristrutturazione totale e l’inserimento di funzioni commerciali, aree verdi e gallerie. Il vecchio Meazza verrà parzialmente demolito (come è già successo alla biglietteria sud): dovrebbe essere conservati soltanto una torre e parte del secondo anello blu, cuore pulsante del tifo rossonero.

L'iter autorizzativo tra Comune e Regione

Verso la deadline EURO 2032

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