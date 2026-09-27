Milan in Nazionale: Athekame brilla. Modrić immortale, Jashari titolare. Come sono andati e gli impegni

Milan-Lecce 3-0, i tifosi sui social: "Moreira come Theo Hernández" e 'Siamo da Scudetto"

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MILAN IN NAZIONALE: LA DIFESA

Sono tanti i calciatori del Milan impegnati con le partite delle nazionali: PianetaMilan vi aggiornerà con le prestazioni dei calciatori del Diavolo. Partiamo ovviamente da porta e difesa: Mike Maignan resta il portiere titolarissimo della Francia. Sono 90 i minuti in campo nella vittoria dei francesi contro la Turchia per 1-0 nella gara valida per la Nations League. Il classe 1995 ha compiuto un vero miracolo sul colpo di testa ravvicinato di İsmail Yüksek quando il punteggio era ancora sullo 0-0. Il prossimo impegno sarà contro il Belgio (lunedì alle ore 20:45).

I rossoneri in difesa: da Pavlović allo show di Athekame

In difesa sono stati convocati De Winter (Belgio), Pavlović (Serbia) e Athekame (Svizzera): il primo non è stato inserito in lista per la partita vinta contro l'Italia.ha giocato 90 minuti nella sconfitta della sua selezione contro la Grecia per 1-2.

Per il terzino del Milan in prestito secco al Lione, Zachary Athekame, è arrivata finalmente la convocazione in Nazionale maggiore: ben 90 minuti in campo nella partita della Nations League contro la Macedonia del Nord (finita 3-0 per gli svizzeri) con due assist decisivi firmati proprio da Athekame.

Ecco i prossimi impegni del reparto arretrato: il Belgio giocherà domani alle 20:45 contro la Francia. La Serbia scenderà in campo oggi alle 18 contro l'Olanda, mentre la Svizzera giocherà martedì alle 20:45 contro la Scozia.

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