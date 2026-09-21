La guida completa a tutti i giocatori del Milan convocati in Nazionale: la lista di chi parte e chi resta a Milanello

Matteo Chini
- Milano
San Siro

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Scatta la prima sosta del campionato di Serie A 2026/2027, che resterà fermo fino al prossimo 10 ottobre. Il Milan 'perde' 15 giocatori, che risponderanno alle chiamate delle rispettive nazionali in giro per il mondo. Ruben Amorim lavorerà a Milanello con appena 12 calciatori rimasti a disposizione.

Francia

Due i rossoneri chiamati da Zinedine Zidane per la Nations League della selezione francese:
  • Mike Maignan
  • Adrien Rabiot

Le gare in calendario:

  • Turchia-Francia: venerdì 25 settembre, ore 20:45
  • Belgio-Francia: lunedì 28 settembre, ore 20:45
  • Francia-Italia: venerdì 2 ottobre, ore 20:45
  • Francia-Belgio: lunedì 5 ottobre, ore 20:45

Belgio

Koni De Winter e Diego Moreira convocati dal Belgio per gli impegni in Nations League. Escluso, a sorpresa, Saelemaekers.

Partite:

  • Italia-Belgio: venerdì 25 settembre, ore 20.45
  • Belgio-Francia: lunedì 28 settembre, ore 20.45
  • Belgio-Turchia: venerdì 2 ottobre, ore 20.45
  • Francia-Belgio: lunedì 5 ottobre, ore 20.45

Italia Under 21

Tre rossoneri tra i convocati di Silvio Baldini per le qualificazioni all'Europeo Under 21:
  • Davide Bartesaghi
  • Alphadjo Cisse
  • Francesco Camarda

Partite:

  • Armenia-Italia: giovedì 1 ottobre, ore 18.30
  • Italia-Polonia: lunedì 5 ottobre, ore 18.15

Portogallo

Gonçalo Ramos convocato da Jorge Jesus per la Nations League dei lusitani.

Partite:

  • Portogallo-Galles: giovedì 24 settembre, ore 20:45
  • Norvegia-Portogallo: domenica 27 settembre, ore 18:00
  • Danimarca-Portogallo: giovedì 1 ottobre, ore 20:45
  • Portogallo-Norvegia: domenica 4 ottobre, ore 20:45

Croazia

L'eterno fuoriclasse Luka Modric prenderà nuovamente parte alla spedizione croata, impegnata in Nations League
Milan in Nazionale

Partite:

  • Repubblica Ceca-Croazia: sabato 26 settembre, ore 20.45
  • Spagna-Croazia: martedì 29 settembre, ore 20:45
  • Croazia-Inghilterra: sabato 3 ottobre, ore 18:00
  • Croazia-Spagna: martedì 6 ottobre, ore 20:45

Stati Uniti

Yunus Musah convocato da Pochettino per le quattro amichevoli internazionali che gli Stati Uniti giocheranno tra fine ottobre e inizio novembre.

Partite:

  • Stati Uniti-Perù: sabato 26 settembre, ore 22:30
  • Stati Uniti-Cile: mercoledì 30 settembre, ore 02:00 italiane
  • Stati Uniti-Messico: domenica 4 ottobre, ore 04:00 italiane
  • Stati Uniti-Canada: mercoledì 7 ottobre, ore 02:00 italiane

Serbia

Strahinja Pavlovic chiamato dalla selezione serba per gli impegni in Nations League.

Partite:

  • Serbia-Grecia: giovedì 24 settembre, ore 20:45
  • Serbia-Olanda: domenica 27 settembre, ore 18:00
  • Germania-Serbia: giovedì 1 ottobre, ore 20:45
  • Olanda-Serbia: domenica 4 ottobre, ore 20:45

Svizzera

Nations League anche per Ardon Jashari, che è stato inserito tra i convocati della Svizzera.

Partite:

  • Macedonia del Nord-Svizzera: sabato 26 settembre, ore 20:45
  • Scozia-Svizzera: martedì 29 settembre, ore 20:45
  • Svizzera-Slovenia: sabato 3 ottobre, ore 20:45
  • Svizzera-Macedonia del Nord: martedì 6 ottobre, ore 20:45

Ecuador

Pervis Estupiñan selezionato dall'Ecuador, impegnato in tre amichevoli internazionali.

Partite:

  • Corea del Sud-Ecuador: giovedì 24 settembre, ore 13:00
  • Giappone-Ecuador: giovedì 1 ottobre, ore 12:10
  • Ecuador-TBD (Nuova Zelanda/Panama): lunedì 5 ottobre

Nigeria

Samuel Chukwueze giocherà le qualificazioni alla Coppa d'Africa con la sua Nigeria.

Partite:

  • Nigeria-Madagascar: venerdì 25 settembre, ore 18:00
  • Guinea Bissau-Nigeria: martedì 29 settembre, ore 18:00

Bulgaria Under 21

Il giovane centrale Valeri Vladimirov prenderà parte alle qualificazioni all'europeo di categoria con la Bulgaria U21.

Partite:

  • Bulgaria-Portogallo: venerdì 25 settembre, ore 17:30
  • Repubblica Ceca-Bulgaria: mercoledì 30 settembre
  • Bulgaria-Scozia: martedì 6 ottobre

Chi resta a Milanello

Questi i 12 giocatori non chiamati dalle rispettive nazionali che proseguiranno gli allenamenti al centro sportivo di Carnago agli ordini di Ruben Amorim:
  • Pietro Terracciano
  • Lorenzo Torriani
  • Sankhoun Diawara
  • Matteo Gabbia
  • Mario Gila
  • Filippo Terracciano
  • Fikayo Tomori
  • Christian Comotto
  • Omari Hutchinson
  • Ruben Loftus-Cheek
  • Alexis Saelemaekers
  • Christian Pulisic

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