La guida completa a tutti i giocatori del Milan convocati in Nazionale: la lista di chi parte e chi resta a Milanello
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Scatta la prima sosta del campionato di Serie A 2026/2027, che resterà fermo fino al prossimo 10 ottobre. Il Milan 'perde' 15 giocatori, che risponderanno alle chiamate delle rispettive nazionali in giro per il mondo. Ruben Amorim lavorerà a Milanello con appena 12 calciatori rimasti a disposizione.
FranciaDue i rossoneri chiamati da Zinedine Zidane per la Nations League della selezione francese:
- Mike Maignan
- Adrien Rabiot
Le gare in calendario:
- Turchia-Francia: venerdì 25 settembre, ore 20:45
- Belgio-Francia: lunedì 28 settembre, ore 20:45
- Francia-Italia: venerdì 2 ottobre, ore 20:45
- Francia-Belgio: lunedì 5 ottobre, ore 20:45
BelgioKoni De Winter e Diego Moreira convocati dal Belgio per gli impegni in Nations League. Escluso, a sorpresa, Saelemaekers.
Partite:
- Italia-Belgio: venerdì 25 settembre, ore 20.45
- Belgio-Francia: lunedì 28 settembre, ore 20.45
- Belgio-Turchia: venerdì 2 ottobre, ore 20.45
- Francia-Belgio: lunedì 5 ottobre, ore 20.45
Italia Under 21Tre rossoneri tra i convocati di Silvio Baldini per le qualificazioni all'Europeo Under 21:
- Davide Bartesaghi
- Alphadjo Cisse
- Francesco Camarda
Partite:
- Armenia-Italia: giovedì 1 ottobre, ore 18.30
- Italia-Polonia: lunedì 5 ottobre, ore 18.15
PortogalloGonçalo Ramos convocato da Jorge Jesus per la Nations League dei lusitani.
Partite:
- Portogallo-Galles: giovedì 24 settembre, ore 20:45
- Norvegia-Portogallo: domenica 27 settembre, ore 18:00
- Danimarca-Portogallo: giovedì 1 ottobre, ore 20:45
- Portogallo-Norvegia: domenica 4 ottobre, ore 20:45
CroaziaL'eterno fuoriclasse Luka Modric prenderà nuovamente parte alla spedizione croata, impegnata in Nations League
Partite:
- Repubblica Ceca-Croazia: sabato 26 settembre, ore 20.45
- Spagna-Croazia: martedì 29 settembre, ore 20:45
- Croazia-Inghilterra: sabato 3 ottobre, ore 18:00
- Croazia-Spagna: martedì 6 ottobre, ore 20:45
Stati UnitiYunus Musah convocato da Pochettino per le quattro amichevoli internazionali che gli Stati Uniti giocheranno tra fine ottobre e inizio novembre.
Partite:
- Stati Uniti-Perù: sabato 26 settembre, ore 22:30
- Stati Uniti-Cile: mercoledì 30 settembre, ore 02:00 italiane
- Stati Uniti-Messico: domenica 4 ottobre, ore 04:00 italiane
- Stati Uniti-Canada: mercoledì 7 ottobre, ore 02:00 italiane
SerbiaStrahinja Pavlovic chiamato dalla selezione serba per gli impegni in Nations League.
Partite:
- Serbia-Grecia: giovedì 24 settembre, ore 20:45
- Serbia-Olanda: domenica 27 settembre, ore 18:00
- Germania-Serbia: giovedì 1 ottobre, ore 20:45
- Olanda-Serbia: domenica 4 ottobre, ore 20:45
SvizzeraNations League anche per Ardon Jashari, che è stato inserito tra i convocati della Svizzera.
Partite:
- Macedonia del Nord-Svizzera: sabato 26 settembre, ore 20:45
- Scozia-Svizzera: martedì 29 settembre, ore 20:45
- Svizzera-Slovenia: sabato 3 ottobre, ore 20:45
- Svizzera-Macedonia del Nord: martedì 6 ottobre, ore 20:45
EcuadorPervis Estupiñan selezionato dall'Ecuador, impegnato in tre amichevoli internazionali.
Partite:
- Corea del Sud-Ecuador: giovedì 24 settembre, ore 13:00
- Giappone-Ecuador: giovedì 1 ottobre, ore 12:10
- Ecuador-TBD (Nuova Zelanda/Panama): lunedì 5 ottobre
NigeriaSamuel Chukwueze giocherà le qualificazioni alla Coppa d'Africa con la sua Nigeria.
Partite:
- Nigeria-Madagascar: venerdì 25 settembre, ore 18:00
- Guinea Bissau-Nigeria: martedì 29 settembre, ore 18:00
Bulgaria Under 21Il giovane centrale Valeri Vladimirov prenderà parte alle qualificazioni all'europeo di categoria con la Bulgaria U21.
Partite:
- Bulgaria-Portogallo: venerdì 25 settembre, ore 17:30
- Repubblica Ceca-Bulgaria: mercoledì 30 settembre
- Bulgaria-Scozia: martedì 6 ottobre
Chi resta a MilanelloQuesti i 12 giocatori non chiamati dalle rispettive nazionali che proseguiranno gli allenamenti al centro sportivo di Carnago agli ordini di Ruben Amorim:
- Pietro Terracciano
- Lorenzo Torriani
- Sankhoun Diawara
- Matteo Gabbia
- Mario Gila
- Filippo Terracciano
- Fikayo Tomori
- Christian Comotto
- Omari Hutchinson
- Ruben Loftus-Cheek
- Alexis Saelemaekers
- Christian Pulisic
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