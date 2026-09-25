La cacciata di Paolo Maldini da parte di Gerry Cardinale rappresenta uno dei punti di non ritorno della storia recente del Milan. Dopo anni di silenzi, misteri e cose non dette, ecco che emergono nuovi dettagli sul licenziamento dello storico capitano rossonero dal ruolo di direttore tecnico.

Milan, ecco perché Cardinale ha cacciato Maldini

Cosa c'entra Ibrahimovic?

Secondo quanto emerso dall'inchiesta pubblicata sul canale YouTube del giornalista francese Romain Molina , l'addio dialsarebbe arrivato al termine di una litigata con. L'ex difensore rossonero avrebbe opposto resistenza all'idea di mettere i finanziatori del club all'interno del consiglio di amministrazione. Il motivo? Evitare che persone con scarsa competenza calcistica avessero voce in capitolo per quanto riguarda la decisioni sportive. Dopo qualche mese di tensioni, il 6 giugno del 2023 lo storico capitano viene, così come il suo braccio destro Frederic Massara.Pochi mesi dopo, l'11 dicembre dello stesso anno,fa il suo ingresso nei quadri dirigenziali del, assumendo il ruolo diL'ex attaccante svedese ha investito nel fondo statunitense, guadagnandosi la fiducia e la stima di, che in privato lo chiama

Stando a quando riferito da Molina, anche Ibrahimovic, inizialmente, si sarebbe opposto all'ingresso dei finanziatori nel CdA rossonero. Ora, però, le cose sembrano essere cambiate: il giornalista spiega come l'ex centravanti assecondi ogni scelta di Cardinale, nonostante le continue critiche e gli striscioni dei tifosi.

Il vero ruolo di Ibrahimovic al Milan

Dopo l'esperienza poco fortunata in prima linea della stagione 2024/2025,ha fatto un passo indietro. L'ex calciatore rappresenta una parte attiva dell'organigramma del, ma resta un importante azionista del fondo proprietario del club. Lo stesso ruolo, nel 2023, era stato offerto aL'allora direttore tecnico, però, decise di non accettare la proposta die di non acquistare quote di RedBird.