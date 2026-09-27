Giornata piena di notizie per il Milan. Con la sosta delle Nazionali, si continua a parlare di mercato, con Rúben Amorim che vorrebbe qualche rinforzo in difesa per gennaio. In quest'ottica, si sta parlando moltissimo di un possibile approdo in rossonero da parte di Kim Min-Jae, ex Napoli, ma non è tutto. Un suo possibile arrivo spingerebbe il club a lasciar partire Tomori già a gennaio. Sempre in ottica mercato, si è parlato di un retroscena legato a Mauro Icardi... questo e tanto altro!

PianetaMilan mette ordine nel caos di voci. Abbiamo selezionato i temi più caldi sul Milan per offrirvi non solo la notizia, ma la nostra chiave di lettura. Ecco le news che abbiamo analizzato per voi.

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1 . Idea Kim?

2. Tomori via a gennaio

3. Hutchinson, ci sei?

4. Il retroscena Icardi

Il Milano continua a valutare diverse opzioni per rinforzare la propria difesa a gennaio. Secondo quanto riferito da fussball-news.de, il diavolo starebbe seguendo con molta attenzione, centrale deled ex Napoli. La concorrenza, però, è molto folta: sul calcaitore risultano esserci anche. In caso di cessione, la valutazione si aggira sui, anche se l'opzione rinnovo con i bavaresi resta un opzione piuttosto difficile da realizzarsi. Il centrale potrebbe adattarsi benissimo al 3-4-2-1 di Amorim grazie alla capacità di impostare e anticipare, caratteristiche che ricerca il tecnico rossonero.Ilpotrebbe intervenire nella sessione invernale di mercato per l'acquisto di un nuovo difensore, come già detto in precedenza. L'eventuale arrivo della pedina difensiva, però, potrebbe favorire la partenza di, inglese in scadenza nel giugno del 2027 e ormai ai margini del progetto rossonero. Secondo la Gazzetta, sull'inglese c'è il pressing della: il calciatore, infatti, piace molto a Massara, dirigente che lo portò alnel 2021. Una sua eventuale partenza a gennaio permetterebbe ai rossoneri di risparmiare parte dell'ingaggio., giovane arrivato nella passata sessione di calciomercato, ha giocato fino ad oggi per soli 58 minuti con il Milan, mostrando qualche sprazzo di talento ma anche la necessità di completare il suo adattamento nel calcio italiano. Fortemente voluto da Amorim, l'inglese è approdato dal Nottingham Forest in prestito con diritto di riscatto fissato attorno ai 40 milioni di euro. Dopo il debutto contro la Lazio, il giovane ha giocato come titolar contro il Benfica.Ilin estate ha rifiutato di ingaggiareex centravantiproposto da alcuni intermediari dopo la fine della sua avventura alDopo l'arrivo di Ramos, infatti, Rúben Amorim ha scelto di affidare ail ruolo di vice. Finora, però, il giovane attaccante ha trovato pochissimo spazio: stiamo parlando di soli 8 minuti nelle prime 6 partite. Nonostante il suo rinnovo fino al 2031 confermi la fiducia delin caso di scarso spazio potrebbe essere valutato un nuovo prestito.