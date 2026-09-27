I sintomi influenzali avvertiti nei giorni scorsi non sono bastati a fermare Luka Modric, che contro la Repubblica Ceca ha collezionato la presenza numero 203 con la maglia della Croazia. Nel match del gruppo C di Nations League, andato in scena alla 'Fortuna Arena' di Praga, il centrocampista del Milan si è preso la scena abbattendo l'ennesimo record della sua carriera.

La partita di Modric

Passaggi tentati/riusciti: 61/66 (92%)

61/66 (92%) Lanci lunghi tentati/riusciti: 4/4 (100%)

4/4 (100%) Tocchi: 73

73 Duelli tentati/vinti: 3/3 (100%)

3/3 (100%) Distanza percorsa: 8,4 chilometri

Il nuovo record abbattuto

I prossimi impegni della Croazia

29 settembre alle 20:45 | Spagna-Croazia

3 ottobre alle 18:00 | Croazia-Inghilterra

6 ottobre alle 20:45 | Croazia-Spagna

Milan-Croazia, accordo per Modric

In campo per 76 minuti,grazie ad una percussione centrale, chiusa con un tiro sotto la traversa su cui il portiere ceco non ha potuto fare nulla. Schierato in una mediana a due al fianco di Mateo Kovacic, il centrocampista classe 1995 ha messo in scena unacome testimoniano anche i dati (Sofascore):Con il gol realizzato contro la Repubblica Ceca,A chi apparteneva il precedente primato? Sempre a lui ovviamente, ma lo ha allungato di 112 giorni rispetto a quello siglato a giugno in amichevole contro la Slovenia.La spedizione dellaè ancora lunga, conche attendono la formazione di Zlatko Dalic:Un tour de force da non sottovalutare, ma che era già stato messo in preventivo da tutte le parti in causa. In accordo con il, lo staff tecnico dellaha studiato un piano per gestire le energie di. Nonostante i prossimi impegni siano molto importanti per la selezione di, il centrocampista rossonero non dovrebbe partire sempre dal 1' minuto. L'obiettivo è quello di evitare carichi eccessivi che, a 41 anni, potrebbero scalfire persino uno stacanovista come il fuoriclasse di Zara.