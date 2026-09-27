Luka Modric incanta la Croazia in Nations League contro la Repubblica Ceca: il nuovo primato abbattuto dal fuoriclasse di Zara e il 'patto' con il Milan
Milan, guarda Modrić: gol e grande prestazione con la Croazia | Video
I sintomi influenzali avvertiti nei giorni scorsi non sono bastati a fermare Luka Modric, che contro la Repubblica Ceca ha collezionato la presenza numero 203 con la maglia della Croazia. Nel match del gruppo C di Nations League, andato in scena alla 'Fortuna Arena' di Praga, il centrocampista del Milan si è preso la scena abbattendo l'ennesimo record della sua carriera.
La partita di ModricIn campo per 76 minuti, Modric ha realizzato la rete dell'1-0 grazie ad una percussione centrale, chiusa con un tiro sotto la traversa su cui il portiere ceco non ha potuto fare nulla. Schierato in una mediana a due al fianco di Mateo Kovacic, il centrocampista classe 1995 ha messo in scena una prestazione completa, come testimoniano anche i dati (Sofascore):
- Passaggi tentati/riusciti: 61/66 (92%)
- Lanci lunghi tentati/riusciti: 4/4 (100%)
- Tocchi: 73
- Duelli tentati/vinti: 3/3 (100%)
- Distanza percorsa: 8,4 chilometri
Il nuovo record abbattutoCon il gol realizzato contro la Repubblica Ceca, a 41 anni e 18 giorni, Modric è diventato il marcatore più anziano nella storia della Croazia. A chi apparteneva il precedente primato? Sempre a lui ovviamente, ma lo ha allungato di 112 giorni rispetto a quello siglato a giugno in amichevole contro la Slovenia.
I prossimi impegni della CroaziaLa spedizione della Croazia è ancora lunga, con tre impegni importanti che attendono la formazione di Zlatko Dalic:
- 29 settembre alle 20:45 | Spagna-Croazia
- 3 ottobre alle 18:00 | Croazia-Inghilterra
- 6 ottobre alle 20:45 | Croazia-Spagna
Milan-Croazia, accordo per ModricUn tour de force da non sottovalutare, ma che era già stato messo in preventivo da tutte le parti in causa. In accordo con il Milan, lo staff tecnico della Croazia ha studiato un piano per gestire le energie di Modric. Nonostante i prossimi impegni siano molto importanti per la selezione di Dalic, il centrocampista rossonero non dovrebbe partire sempre dal 1' minuto. L'obiettivo è quello di evitare carichi eccessivi che, a 41 anni, potrebbero scalfire persino uno stacanovista come il fuoriclasse di Zara.
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