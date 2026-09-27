Milan, dirigenza: altro nome oltre Krösche. Voci su Kim e due retroscena di mercato

Il mercato estivo è ormai finito, ma non smettono le voci di mercato: nel mirino dei rossoneri resta Kim del Bayern Monaco. Il Diavolo alla ricerca di un 'capo del calcio': ecco gli ultimi aggiornamenti. Jashari e Pavlović: due retroscena di mercato e prospettive per il futuro. La rassegna di PianetaMilan mette ordine nel caos di voci. Abbiamo selezionato i temi più caldi sul Milan per offrirvi non solo la notizia, ma la nostra chiave di lettura. Ecco le news che abbiamo analizzato per voi.

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Pavlović e Milan al lavoro sul rinnovo

Il Milan e Pavlović sono pronti per il rinnovo: come scrive, il difensore è ritenuto come uno dei pezzi più importanti della rosa tanto è vero che il club non ha mai pensato di venderlo in estate, nonostante un'offerta importante dalla Premier League. Il Diavolo vuole allungare il contratto del serbo di altri due anni portando lo(oggi ne guadagna circa 1,7 a stagione).

Il difensore sarebbe molto contento di firmare e restare in rossonero. Il Diavolo sta iniziando un nuovo progetto sicuramente, ma farlo già con basi solide e calciatori già pronti e testati in questo contesto resta fondamentale. Pavlović (insieme a Maignan e alla difesa) non è uscito mai ed è uno dei calciatori cruciali per il calcio di Ruben Amorim.

Jashari: retroscena di mercato e gerarchie

Il futuro e il passato di: come sottolineaè un minutaggio ancora basso per un calciatore sul quale il Milan ha investito circa 34 milioni di euro. In estate ci sono state voci di una possibile cessione, ma come rivela la rosea il Milan e Amorim sono stati irremovibili: Ardon non si muove. Jashari ha apprezzato, ma al momento resta dietro a Luka Modrić nelle gerarchie rossonere.

Per ora non ha trovato tanto spazio perché resta l'alternativa del croato. 'La Gazzetta dello Sport' rivela una curiosità: Ardon non ha mai giocato tre gare di fila da titolare in oltre un anno al Milan. Servirà continuità in campo con la maglia rossonera, altrimenti Jashari rischia di rimanere un incompiuto con il Diavolo. Il mese di ottobre può essere decisivo per lo svizzero viste le tantissime partite in calendario.

'Capo del calcio': le ultime indiscrezioni da Pellegatti

"Milan che continua la ricerca del suo 'capo del calcio'. Da quello che so io Krösche è più lontano dal Diavolo. C'è un nome che è girato e non è nuovo, ha tante caratteristiche, ma forse sembra addirittura troppo per il Milan che magari cerca una figura meno importante. Parlo di Michael Edwards, ex CEO del Liverpool, in Inghilterra è stato accostato al Milan. Indubbiamente avrebbe le caratteristiche, ma forse non è il nome più adatto per quello che cerca il Diavolo".

Il giornalista Carlo Pellegatti ha parlato su 'YouTube' delle ultime indiscrezioni sulla dirigenza del Milan:

Per il Milan sarebbe un colpo di grandissimo spessore come lo sarebbe anche Krösche: entrambi sono due profili adatti al modo di pensare e alle prospettive di RedBird. Edwards ha basato il suo lavoro sull'analisi dei dati applicati al calcio, un modus operandi caro anche al Milan. Anche con i rossoneri il piano potrebbe mettere al centro la sostenibilità economica e il "Player Trading". Un dirigente importante potrebbe aiutare il Milan sia con le cessioni sia con i nuovi acquisti.

Kim Min-jae ancora possibile? Ostacoli e cifre

Il mercato del Milan non si ferma: secondo quanto riportato dal sito fussball-news.de, Tottenham, Aston Villa, Juventus e Milan stanno monitorando attentamente il difensore centrale del Bayern Monaco,. Se dovesse essere messo sul mercato si potrebbe partire da una cifra tra i 25 e i 30 milioni di euro.

Per il Diavolo sarebbe un centrale del reparto davvero perfetto, ma vanno superati alcuni ostacoli: il sudcoreano potrebbe restare con il Bayern. In più lo stipendio del difensore è molto alto per il Milan: guadagna 6,4 milioni di euro netti a stagione (fonte Calcio e Finanza). Sarebbe un colpo che potrebbe cambiare gli equilibri di tutta la squadra: avere un difensore del calibro di Kim potrebbe solidificare del tutto il reparto, sia a livello di caratteristiche tecniche sia a livello di esperienza internazionale.