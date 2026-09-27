Zachary Athekame, laterale del Lione in prestito dal Milan, continua a sorprendere: il piano per l'estate e la collocazione tattica nello scacchiere di Amorim
Milan, Athekame acclamato regala la maglia rossonera ai tifosi | PM
Zachary Athekame è davvero incontenibile in questo inizio di stagione e anche in Svizzera se ne sono accorti. Il CT Murat Yakin ha convocato per la prima volta il laterale classe 2005, che ha ripagato la fiducia con due assist per Zeki Amdouni contro la Macedonia del Nord in Nations League al suo esordio assoluto con la selezione elvetica. Il Milan, proprietario del cartellino, si gode la crescita del proprio pupillo, consapevole di poterlo riabbracciare a partire dalla prossima estate.
L'avvio di stagione di Athekame a LioneOltre al debutto da sogno con la Svizzera, Athekame si sta mettendo in mostra anche con la maglia del Lione. Nelle prime 5 presenze collezionate in Ligue 1 con la formazione di Paulo Fonseca, il classe 2005 ha già messo a referto due gol e due assist. Numeri che lo rendono il giocatore che è entrato in più reti delle 'Gones', al pari di Ernest Nuamah. In Francia, l'ex Young Boys sta dimostrando un'ottima propulsione offensiva, fatta di spinta sulle corsie, continui cross dal fondo e un inaspettato cinismo sotto porta.
I dettagli del prestitoLo scorso 9 agosto, Athekame si è trasferito al Lione con la formula del prestito secco. Una soluzione volta a permettere al ragazzo di giocare con maggiore continuità, senza però rinunciare al controllo del cartellino né offrire al club francese la possibilità di acquistarlo a titolo definitivo. L'ingaggio da circa 1 milione di euro netti a stagione resta totalmente a carico della società transaplina, mentre al rientro dal prestito il contratto del classe 2005 con il Milan sarà ancora valido fino al 30 giugno 2030.
L'obiettivo dichiaratoCome dichiarato dallo stesso Athekame in una recente intervista ai microfoni di 'RSI Sport', il suo obiettivo resta quello di riconquistarsi un posto al Milan:
"In rossonero mi sono trovato molto bene. La Serie A era un campionato nuovo per me, più tattico di quello svizzero. Ora sono un giocatore del Lione, ma vorrei tornare al Milan".
Come giocherebbe Athekame nel Milan di AmorimSia con il Lione sia con la Svizzera, Athekame è stato impiegato come terzino destro in una linea difensiva a quattro. Nel 3-4-2-1 di Amorim, invece, il classe 2005 tornerebbe a giocare come esterno a tutta fascia, proprio come successo la scorsa stagione sotto la guida di Massimiliano Allegri. Il nodo resta legato alla concorrenza, con Chukwueze e Moreira che possono ricoprire lo stesso ruolo dell'ex Young Boys. Se però il belga dovesse essere definitivamente spostato sulla corsia opposta, Athekame si giocherebbe il posto soltanto con il nigeriano, offrendo al tecnico una soluzione diversa da sfruttare in base alle caratteristiche degli avversari.
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