Zachary Athekame è davvero incontenibile in questo inizio di stagione e anche in Svizzera se ne sono accorti. Il CT Murat Yakin ha convocato per la prima volta il laterale classe 2005, che ha ripagato la fiducia con due assist per Zeki Amdouni contro la Macedonia del Nord in Nations League al suo esordio assoluto con la selezione elvetica. Il Milan, proprietario del cartellino, si gode la crescita del proprio pupillo, consapevole di poterlo riabbracciare a partire dalla prossima estate.

L'avvio di stagione di Athekame a Lione

I dettagli del prestito

L'obiettivo dichiarato

"In rossonero mi sono trovato molto bene. La Serie A era un campionato nuovo per me, più tattico di quello svizzero. Ora sono un giocatore del Lione, ma vorrei tornare al Milan".

Come giocherebbe Athekame nel Milan di Amorim