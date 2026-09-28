Lo street artist Lucas pronto a restaurare il murale dedicato a Franco Baresi fuori da Casa Milan. E al responsabile dice: "Ricostruiamolo insieme"
Vergogna fuori da Casa Milan: vandalizzato il murales di Baresi. È caccia ai responsabili | VIDEO
Il murale di Franco Baresi all’esterno di Casa Milan è stato imbrattato con della vernice rossa. Il gesto ha suscitato l'indignazione del popolo rossonero e la profonda amarezza dell'autore del lavoro, Lucas. Lo street artist 49enne aveva realizzato il paste-up applicando su carta riciclata un'immagine dello storico capitano. Nonostante l'atto vandalico, il creatore dell'opera ha lanciato una proposta del tutto inattesa al responsabile.
Milan, parla l’artista che ha realizzato il murale dedicato a BaresiL'opera era nata nell'ambito di un progetto urban pop in cui l'obiettivo dell’artista era voluto raffigurare personaggi simbolo della memoria collettiva milanese, partendo proprio da Baresi. Intervistato ai microfoni di ‘Tuttomercatoweb.com’, Lucas ha voluto condividere un invito alla calma per evitare che la rabbia sfoci in ulteriore violenza:
"Vorrei che i toni si abbassassero perché ho visto commenti del tipo 'dobbiamo beccare l'autore', 'spariamogli', 'uccidiamolo', 'buttiamo via la chiave'. Capisco la rabbia, capisco l'indignazione, però faccio un appello: moderiamo i toni. Dobbiamo avere la stessa eleganza, la stessa educazione, la stessa gentilezza che aveva Franco Baresi. È stato un esempio per tutti noi, prendiamo anche questo tipo di esempio".
Il dolore della famigliaIl pensiero dell'autore va anche alla famiglia dell'ex difensore:
"Mi si spezza il cuore anche a pensare ai familiari di Baresi, al figlio che ho visto a San Siro per Milan-Venezia piangere con la maglia di suo padre addosso. Immaginatevi cosa starà pensando adesso che vede il volto di Franco su un paste-up così deturpato... Ecco, questo proprio mi ferisce."
L’appello al responsabileLucas è pronto a restaurare il murale di Baresi dopo l’atto vandalico subito. Mentre il Milan ha tutte le intenzioni di identificare e punire il colpevole, l'artista apre la porta alla riconciliazione con chi ha compiuto il gesto:
"Se l'autore dello sfregio vorrà darmi una mano, io sono ben disposto ad accoglierlo per attaccare insieme l'opera. Ci si può sempre ravvedere dagli errori che si fanno e magari, se ha voglia e piacere, anziché condannarlo potremmo magari perdonarlo per l'errore fatto, chiedendogli di aiutarmi a rimettere in sesto l'opera e l'iniziativa".
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
News Calciomercato
Milan, la clamorosa rivelazione dell'avvocato di Leão: "È andato tutto secondo i nostri piani"
Ultime Notizie
Milan, ansia per Pavlovic: costretto al cambio con la Serbia. Ecco le ultime novità
Ultime Notizie
Sfregio al murale di Baresi, insorgono Donadoni, Zenga e Marchisio: "Gesto vile, Franco non si tocca"
News Calciomercato
Milan, la mossa di Cardinale: pronto il super rinnovo per blindare Rabiot. Cifre e dettagli del piano
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti