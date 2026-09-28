Il murale di Franco Baresi all’esterno di Casa Milan è stato imbrattato con della vernice rossa. Il gesto ha suscitato l'indignazione del popolo rossonero e la profonda amarezza dell'autore del lavoro, Lucas. Lo street artist 49enne aveva realizzato il paste-up applicando su carta riciclata un'immagine dello storico capitano. Nonostante l'atto vandalico, il creatore dell'opera ha lanciato una proposta del tutto inattesa al responsabile.

Milan, parla l’artista che ha realizzato il murale dedicato a Baresi

"Vorrei che i toni si abbassassero perché ho visto commenti del tipo 'dobbiamo beccare l'autore', 'spariamogli', 'uccidiamolo', 'buttiamo via la chiave'. Capisco la rabbia, capisco l'indignazione, però faccio un appello: moderiamo i toni. Dobbiamo avere la stessa eleganza, la stessa educazione, la stessa gentilezza che aveva Franco Baresi. È stato un esempio per tutti noi, prendiamo anche questo tipo di esempio".

Il dolore della famiglia

"Mi si spezza il cuore anche a pensare ai familiari di Baresi, al figlio che ho visto a San Siro per Milan-Venezia piangere con la maglia di suo padre addosso. Immaginatevi cosa starà pensando adesso che vede il volto di Franco su un paste-up così deturpato... Ecco, questo proprio mi ferisce."

L’appello al responsabile

"Se l'autore dello sfregio vorrà darmi una mano, io sono ben disposto ad accoglierlo per attaccare insieme l'opera. Ci si può sempre ravvedere dagli errori che si fanno e magari, se ha voglia e piacere, anziché condannarlo potremmo magari perdonarlo per l'errore fatto, chiedendogli di aiutarmi a rimettere in sesto l'opera e l'iniziativa".

L'opera era nata nell'ambito di un progetto urban pop in cui l'obiettivo dell’artista era voluto raffigurare personaggi simbolo della memoria collettiva milanese, partendo proprio da. Intervistato ai microfoni di ‘Tuttomercatoweb.com’,ha voluto condividere un invito alla calma per evitare che la rabbia sfoci in ulteriore violenza:Il pensiero dell'autore va ancheè pronto a restaurare il murale didopo l’atto vandalico subito. Mentre ilha tutte le intenzioni di identificare e punire il colpevole, l'artista apre la porta allacon chi ha compiuto il gesto: