L'ondata di indignazione per l'atto vandalico perpetrato contro il murale di Franco Baresi davanti a Casa Milan continua a travolgere il mondo del calcio. Mentre la dirigenza rossonera di Via Aldo Rossi lavora a stretto contatto con gli inquirenti per individuare i responsabili grazie alle telecamere, alcune storiche leggende del nostro campionato hanno voluto condannare fermamente l'episodio. Da Roberto Donadoni a Walter Zenga, fino a Claudio Marchisio, il coro è unanime nel difendere la memoria del leggendario capitano del Milan, scomparso lo scorso 31 luglio all'età di 66 anni.

Lo sfogo di Roberto Donadoni a Radio Anch'Io Sport: "C'è troppa ignoranza"

, storico compagno di squadra di Baresi nel grande Milan degli anni Ottanta e Novanta, ha espresso tutto il suo sconcerto intervenendo in diretta a 'Radio Anch'Io Sport' sulle frequenze di 'Rai Radio 1'. Le parole dell'ex ala rossonera sono state durissime: «Questa notizia mi addolora davvero molto, non c'è limite alla stupidità, alla maleducazione e all'ignoranza. Quando capitano queste situazioni rimango indignato, ma allo stesso tempo ritengo talmente vile e di basso livello queste azioni che sono un male che infarcisce il mondo di oggi e non solo dello sport».

Donadoni ha poi allargato la sua disamina al momento vissuto dal tifo in Italia: «Oggi la maleducazione la fa da protagonista e dipende anche da noi dare esempi positivi, oggi si guarda troppo alle frivolezze e poco alle cose che contano. Giocatori come Baresi o Sandro Mazzola hanno dato un grande esempio e vedere gente fare questi gesti mi fa sorridere per la loro pochezza», ha aggiunto l'ex CT della Nazionale, richiamando anche il brutto episodio dei tifosi della Juventus che hanno voltato le spalle durante il minuto di silenzio per Mazzola.

Zenga e Marchisio uniti sui social: "Franco Baresi non si tocca"

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