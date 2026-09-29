Avrebbe compiuto oggi novant'anni Silvio Berlusconi, lo storico Presidente e proprietario del Milan che ha segnato in maniera indelebile la storia rossonera: un'era iniziata nel 1986 e diventata sinonimo di successi, trionfi e trofei, con i rossoneri capace di affermarsi ai vertici del calcio mondiale.

Milan, gli auguri di Galliani a Berlusconi

Al fianco diper oltre trent'anni, c'è statoL'ex Amministratore Delegato ha condiviso con il Presidente una lunga stagione alla guida del club rossonero, durata ben 31 anni e caratterizzata dalla conquista di

Un percorso straordinario che ha contribuito a trasformare il Milan in uno dei club più conosciuti e prestigiosi a livello globale, una storia fatta di grandi vittorie e di campioni indimenticabili, conclusasi nel 2017 con la cessione della società al gruppo cinese.

Nel giorno in cui Berlusconi avrebbe festeggiato novant'anni, Galliani ha voluto ricordare il suo storico presidente attraverso un messaggio pubblicato sul proprio profilo Instagram:

«Una vita insieme. Emozioni condivise. Tanti momenti che porterò sempre nel cuore. Grazie di tutto, Presidente. Buon compleanno».