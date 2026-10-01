Cardinale vuole trattenere i big del Milan: il piano per i rinnovi di Pavlovic e Rabiot

Il Milan pensa anche al futuro della sua squadra e punta a blindare calciatori importanti per il progetto di Gerry Cardinale e di Ruben Amorim: oltre al possibile rinnovo di Pulisic, 'La Gazzetta dello Sport' parla anche di altri due rinnovi nel mirino ovvero quelli di Pavlovic e Rabiot. Gerry Cardinale vuole trattenere tutti i suoi big e si sta già muovendo per blindare il difensore e il mediano. Per quanto riguarda il serbo l'idea sarebbe quella di proporre un’estensione del contratto fino al 2031 al doppio dello stipendio (da 1,7 milioni a circa 3,5 a stagione). Per Rabiot la discussione sarà più incentrata sull'ingaggio visto che il francese guadagna al momento 3,5 milioni di euro, troppo pochi per l'importanza del calciatore.

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I numeri di Strahinja Pavlovic in Serie A

Presenze in Serie A: 5 senza mai uscire dal campo (450 minuti complessivi).

5 senza mai uscire dal campo (450 minuti complessivi). Palloni recuperati a partita: 4.2 con appena 0.2 dribbling subiti di media.

4.2 con appena 0.2 dribbling subiti di media. Duelli vinti a partita: 6.8 (72%).

6.8 (72%). Tocchi di media: 91.0 e il 92% di passaggi accurati (69.0 a partita).

Questi i numeri stagionali del difensore serbo (dati dal sito):

Il serbo non è mai uscito dal campo, segno della crucialità nel 3-4-2-1 di Ruben Amorim. Il Milan dovrà cercare di blindarlo vista la sua crescita esponenziale da stagione in stagione da quando è arrivato in rossonero.

La metamorfosi tattica di Rabiot con Amorim

Anche Rabiot è un calciatore essenziale nello scacchiere tattico del portoghese: iniziato come trequartista di destra è statodove ha tantissima libertà di azione. Con Amorim il francese può muoversi in tutto il campo sia in fase di possesso palla, sia quando il pallone lo hanno gli avversari. Lo abbiamo visto contro il Lecce, può essere un'arma offensiva importantissima con i suoi inserimenti perfetti. Confermare due calciatori del genere sarebbe un altro segnale importante di Cardinale sempre più centrale nel nuovo progetto rossonero.