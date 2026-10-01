Chukwueze e il Milan, la mossa Gila di Amorim. E occhio al rientro dalla nazionale

Il piano di Amorim per sbloccare Chukwueze incontra l'ostacolo dei viaggi con la Nazionale: ecco come cambia la corsia destra del Milan tra impegni e rotazioni.
Da Chukwueze e Modric all'incognita Leão: la probabile formazione del Milan di Amorim | VIDEO
Come sottolinea 'Il Corriere dello Sport', Amorim è stato chiaro su Chukwueze fin dalla prima conferenza stampa da allenatore del Milan: l'esterno non si muove dal Diavolo. Il portoghese voleva lavorarci e renderlo una pedina importante del suo nuovo progetto. In questa prima parte di stagione Chukwueze è quasi sempre stato il titolare a destra del centrocampo del Milan: un nuovo ruolo con il nigeriano che ha lavorato al massimo per rendere il più possibile. Come scrive il quotidiano i risultati sono stati alterni, specialmente in fase difensiva contro le squadre più forti. Per questo motivo Amorim ha cercato soluzioni differenti contro il Lecce spostando Gila sulla fascia da terzino destro lasciando più libertà offensiva per Chukwueze. Una soluzione tattica che potremmo rivedere.
L'incognita Nazionali e il rientro contro il SassuoloIl nigeriano è in questo momento impegnato con la sua nazionale che ha in programma un'amichevole il 6 ottobre a Nizhny Novgorod contro la Russia. Questo potrebbe essere un problema per Ruben Amorim, considerando che il Milan tornerà in campo contro il Sassuolo il prossimo 11 ottobre per la sfida di Serie A: l'esterno nigeriano tornerà in tempo e in forma per giocare subito da titolare? Sarà l'allenatore portoghese a valutare tutti i nazionali al rientro, anche se le alternative sulle fasce non mancano: a destra potrebbe giocare Moreira dal primo minuto, con magari una staffetta programmata visto il calendario molto impegnativo del mese di ottobre per il Diavolo.
Calendario Milan: il tour de force e le coppie di partiteQueste le coppie di partite in cui il Milan avrà poco tempo per recuperare:
- 15 ottobre (ore 18.45): Salisburgo-Milan
- 18 ottobre (ore 18.00): Milan-Atalanta
- 22 ottobre (ore 21.00): Bournemouth-Milan
- 25 ottobre (ore 20.45): Udinese-Milan
- 28 ottobre (ore 18.30): Milan-Bologna
- 5 novembre (ore 18.45): Milan-Ferencvaros
- 8 novembre (ore 15.00): Genoa-Milan
- 10 dicembre (ore 21.00): Milan-Sunderland
- 13 dicembre (ore 20.45): Napoli-Milan
Una rotazione nella rosa di Ruben Amorim sarà inevitabile, a partire proprio dagli esterni di centrocampo che hanno il compito di correre per tutta la fascia e spendere tante energie nell'arco dei 90 minuti.
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