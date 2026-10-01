Chukwueze e il Milan, la mossa Gila di Amorim. E occhio al rientro dalla nazionale

Come sottolinea 'Il Corriere dello Sport', Amorim è stato chiaro su Chukwueze fin dalla prima conferenza stampa da allenatore del Milan: l'esterno non si muove dal Diavolo. Il portoghese voleva lavorarci e renderlo una pedina importante del suo nuovo progetto. In questa prima parte di stagione Chukwueze è quasi sempre stato il titolare a destra del centrocampo del Milan: un nuovo ruolo con il nigeriano che ha lavorato al massimo per rendere il più possibile. Come scrive il quotidiano i risultati sono stati alterni, specialmente in fase difensiva contro le squadre più forti. Per questo motivo Amorim ha cercato soluzioni differenti contro il Lecce spostando Gila sulla fascia da terzino destro lasciando più libertà offensiva per Chukwueze. Una soluzione tattica che potremmo rivedere.

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L'incognita Nazionali e il rientro contro il Sassuolo

Calendario Milan: il tour de force e le coppie di partite

15 ottobre (ore 18.45): Salisburgo-Milan

Salisburgo-Milan 18 ottobre (ore 18.00): Milan-Atalanta

Milan-Atalanta 22 ottobre (ore 21.00): Bournemouth-Milan

Bournemouth-Milan 25 ottobre (ore 20.45): Udinese-Milan

Udinese-Milan 28 ottobre (ore 18.30): Milan-Bologna

Milan-Bologna 5 novembre (ore 18.45): Milan-Ferencvaros

Milan-Ferencvaros 8 novembre (ore 15.00): Genoa-Milan

Genoa-Milan 10 dicembre (ore 21.00): Milan-Sunderland

Milan-Sunderland 13 dicembre (ore 20.45): Napoli-Milan

Il nigeriano è in questo momento impegnato con la sua nazionale che ha in programma un'amichevole il. Questo potrebbe essere un problema per Ruben Amorim, considerando che il Milan tornerà in campo contro ilper la sfida di Serie A: l'esterno nigeriano tornerà in tempo e in forma per giocare subito da titolare? Sarà l'allenatore portoghese a valutare tutti i nazionali al rientro, anche se le alternative sulle fasce non mancano: a destra potrebbe giocare, con magari una staffetta programmata visto il calendario molto impegnativo del mese di ottobre per il Diavolo.Queste le coppie di partite in cui il Milan avrà poco tempo per recuperare:

Una rotazione nella rosa di Ruben Amorim sarà inevitabile, a partire proprio dagli esterni di centrocampo che hanno il compito di correre per tutta la fascia e spendere tante energie nell'arco dei 90 minuti.