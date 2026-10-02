Francesco Camarda, in campo da titolare con l'Italia Under 21, non trova la via del gol contro l'Armenia: il piano del Milan in vista della sessione invernale
Camarda a Casa Milan per il rinnovo: "Sono molto contento" | VIDEO PM
Mentre il suo compagno Cisse trascina l'Italia Under 21, Francesco Camarda fatica contro l'Armenia. Il centravanti classe 2008, in campo per tutti i novanta minuti a Yerevan, non è riuscito a trovare la via del gol nonostante il livello modesto dei pari età avversari.
Milan, la prestazione di Camarda contro l'ArmeniaLa prova di Camarda contro l'Armenia è stata abbastanza insipida. Ecco qualche statistica interessante che racconta la partita dell'attaccante rossonero (dati 'Sofascore):
- Tiri/in porta: 3/1
- Grandi occasioni da rete mancate: 1
- Passaggi riusciti/tentati: 14/18
- Tocchi: 31
- Dirbbling tentati/riusciti: 1/2
Questo il giudizio di 'Tuttosport' nelle sue pagelle:
"6, Encomiabile per la volontà, ha avuto occasioni, però Ghazaryan era in palla"
Il futuro di CamardaNelle prime sei uscite stagionali, Camarda ha collezionato appena 8 minuti di gioco. L’intenzione del Milan resta quella di puntare sul ragazzo, come testimonia il recente rinnovo di contratto fino al 2031, ma se la situazione non dovesse cambiare non è da escludere un nuovo giro in prestito per giocare con maggiore continuità. A gennaio, la società rossonera tenterà l'affondo per un'alternativa a Goncalo Ramos, dopodiché prenderà una decisione in merito al futuro del classe 2008, ascoltando i pareri di Ruben Amorim, del ragazzo e del suo entourage.
I piani di mercato del MilanSecondo ultime voci di calciomercato e le verifiche effettuate dalla nostra redazione, il Milan potrebbe tornare sul mercato a gennaio per acquistare un’altra alternativa a Ramos. Il nome più caldo sul tavolo è quello di Endrick del Real Madrid: un profilo già sondato dai rossoneri in estate su cui si sta muovendo anche la Roma.
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