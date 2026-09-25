L'asse di calciomercato tra Milano e Madrid potrebbe infiammarsi improvvisamente in vista della sessione invernale di gennaio. Il Milan monitora con grandissima attenzione la situazione legata a Endrick, talento brasiliano classe 2006 di proprietà del Real Madrid. Come rivelato dall'edizione odierna del 'Corriere dello Sport', l'attaccante ex Palmeiras sta trovando pochissimo spazio sotto la guida di José Mourinho e una sua partenza a titolo temporaneo nei prossimi mesi sta diventando un'ipotesi sempre più concreta.

Il caso Endrick al Real Madrid: solo 4 minuti in campo

I numeri del minutaggio stagionale di Endrick certificano come sia tutt'altro che una prima scelta per Mourinho: il brasiliano ha collezionato appena 4 minuti in campionato, subentrando nel finale dell'ultimo match vinto per 3-2 sul campo dell'Elche prima della sosta per le Nazionali. La situazione rischia di ricalcare quanto già accaduto nella passata stagione, quando il classe 2006 fu costretto a trasferirsi in prestito all'Olympique Lione nel gennaio 2026 pur di giocare con continuità.

Il caso sta sollevando ampi dibattiti in Brasile, dove l'ambiente spinge per un addio temporaneo alla maglia delle Merengues. Persino Carlo Ancelotti, attuale Commissario Tecnico della Seleção brasiliana, avrebbe consigliato privatamente al calciatore di guardarsi intorno in vista della finestra invernale per non frenare un percorso di crescita interrottosi bruscamente con il suo ritorno alla 'Casa Blanca'.

Il retroscena su Cardinale e la concorrenza della Roma di Gasperini

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Il quotidiano romano sottolinea come il Milan sia pronto a inserirsi con decisione per gennaio 2027. In realtà, il club rossonero si era già mosso concretamente a luglio: Gerry Cardinale in persona aveva tentato di intavolare una trattativa diretta con il Real Madrid, incassando però il momentaneo "no" del presidente Florentino Pérez. La dirigenza del Diavolo aveva persino incontrato gli agenti del calciatore della scuderia 'Roc Nation' per valutarne la fattibilità economica.In estate il Real Madrid voleva trattenere Endrick come prima alternativa a Kylian Mbappé, ma nelle gerarchie interne gli è stato preferito il giovane Carlos Espí, acquistato nelle battute finali del mercato dal Levante. Scontento del proprio presente, il brasiliano deciderà d'intesa con Mourinho la migliore strategia per il futuro nelle prossime settimane. Se la formula del prestito verrà confermata, il Milan farà leva sugli eccellenti rapporti storici con i, ma dovrà guardarsi da una folta concorrenza internazionale e italiana, capitanata dalla Roma di Gian Piero Gasperini.