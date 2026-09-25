Gerry Cardinale o Jorge Mendes, chi ha portato Ruben Amorim al Milan? Il retroscena emerso dall'inchiesta di Romain Molina
Mercato Milan, all'hotel Melià è arrivato il procuratore Mendes. Summit in arrivo? | PM
Nei giorni successivi all'annuncio di Ruben Amorim come nuovo allenatore del Milan, la stampa italiana ed estera ha subito spiegato come la scelta fosse stata presa da Gerry Cardinale in persona. Indiscrezioni alimentate anche dalle parole di Paolo Scaroni: "Lo ha scelto Cardinale con il suo magic touch" aveva spiegato il presidente del club rossonero. La recente inchiesta pubblicata Romain Molina sul proprio canale Youtube, però, inverte completamente la narrazione. Secondo il giornalista, infatti, ci sarebbe lo zampino del super agente portoghese Jorge Mendes.
Milan, come Mendes ha influenzato la scelta di AmorimStando a quanto riportato da Molina, l'assunzione di Amorim sarebbe stata guidata in gran parte da Mendes. Secondo il giornalista, Cardinale avrebbe deciso di affidarsi al super agente portoghese per limitare le probabilità di fallimento dei suoi investimenti.
Molina spiega come Mendes abbia condotto in prima linea gli acquisti di Diego Moreira e Gonçalo Ramos, ma anche la cessione di Rafael Leao al Galatasaray. Secondo il giornalista, tuttavia, le cifre di queste tre operazioni - rispettivamente 75, 55 e 40 milioni - sarebbero inferiori a quelle riportate dalla stampa.
Il blitz estivo di MendesLo scorso 19 agosto, Mendes ha trascorso un'intera giornata a Casa Milan. L'obiettivo della missione in sede del procuratore era quella di definire l'acquisto di Moreira e intavolare la cessione di Leao, ma anche di programmare le strategie di mercato della società rossonera.
Chi è davvero Jorge MendesNato a Lisbona nel 1966, Jorge Mendes è il proprietario dell'agenzia 'GESTIFUTE'. A quasi sessant'anni, il super agente portoghese guida una struttura che gestisce gli interessi di 155 clienti, per un valore di mercato complessivo che tocca quota 1,8 miliardi di euro (dati ‘Transfermarkt.it’). Parallelamente al calcio, il sessantenne cura anche la carriera di atleti di altre discipline come il pilota di Formula 1 Charles Leclerc.
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