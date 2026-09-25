Nei giorni successivi all'annuncio di Ruben Amorim come nuovo allenatore del Milan, la stampa italiana ed estera ha subito spiegato come la scelta fosse stata presa da Gerry Cardinale in persona. Indiscrezioni alimentate anche dalle parole di Paolo Scaroni: "Lo ha scelto Cardinale con il suo magic touch" aveva spiegato il presidente del club rossonero. La recente inchiesta pubblicata Romain Molina sul proprio canale Youtube, però, inverte completamente la narrazione. Secondo il giornalista, infatti, ci sarebbe lo zampino del super agente portoghese Jorge Mendes.

Milan, come Mendes ha influenzato la scelta di Amorim

Stando a quanto riportato da, l'assunzione disarebbe stata guidata in gran parte da. Secondo il giornalista,avrebbe deciso di affidarsi al super agente portoghese per limitare le probabilità di fallimento dei suoi investimenti.

Molina spiega come Mendes abbia condotto in prima linea gli acquisti di Diego Moreira e Gonçalo Ramos, ma anche la cessione di Rafael Leao al Galatasaray. Secondo il giornalista, tuttavia, le cifre di queste tre operazioni - rispettivamente 75, 55 e 40 milioni - sarebbero inferiori a quelle riportate dalla stampa.

Il blitz estivo di Mendes

Chi è davvero Jorge Mendes

Lo scorso 19 agosto,ha trascorso un'intera giornata aL'obiettivo della missione in sede del procuratore era quella di definire l'acquisto die intavolare la cessione di, ma anche di programmare le strategie di mercato della società rossonera.Nato a Lisbona nel 1966,è il proprietario dell'agenzia 'GESTIFUTE'. A quasi sessant'anni, il super agente portoghese guida una struttura che gestisce gli interessi di, per un valore di mercato complessivo che tocca quota(dati ‘Transfermarkt.it’). Parallelamente al calcio, il sessantenne cura anche la carriera di atleti di altre discipline come il pilota di Formula 1