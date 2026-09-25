De Laurentiis su Gerry Cardinale: "Mi disse cose che non stanno né in cielo né in terra" | Video

Tante notizie sul Milan in questo quinto giorno di sosta nazionali. A scuotere l'ambiente rossonero è una clamorosa inchiesta su Gerry Cardinale e sulle politiche di RedBird pubblicata dal giornalista Romain Molina. Nel frattempo, arrivano aggiornamenti sulle condizioni di Luka Modric, alle prese con un piccolo problema mentre si trova in ritiro con la selezione croata. Novità anche sul fronte mercato, con importanti aggiornamenti sul futuro di Endrick del Real Madrid.

PianetaMilan mette ordine nel caos di voci. Abbiamo selezionato i temi più caldi sul Milan per offrirvi non solo la notizia, ma la nostra chiave di lettura. Ecco le news che abbiamo analizzato per voi.

Milan, i retroscena sull'addio di Maldini

Secondo quanto emerso dall'inchiesta pubblicata sul canale YouTube del giornalista francese Romain Molina , l'addio dialsarebbe arrivato al termine di una litigata con. L'ex difensore rossonero avrebbe opposto resistenza all'idea di mettere i finanziatori del club all'interno del consiglio di amministrazione. Il motivo? Evitare che persone con scarsa competenza calcistica avessero voce in capitolo per quanto riguarda la decisioni sportive. Dopo qualche mese di tensioni, il 6 giugno del 2023 lo storico capitano viene

Pochi mesi dopo, l'11 dicembre dello stesso anno, Zlatan Ibrahimovic fa il suo ingresso nei quadri dirigenziali del Milan, assumendo il ruolo di Senior Advisor di RedBird. L'ex attaccante svedese ha investito nel fondo statunitense, guadagnandosi la fiducia e la stima di Gerry Cardinale, che in privato lo chiama "L'intoccabile".

Stando a quando riferito da Molina, anche Ibrahimovic, inizialmente, si sarebbe opposto all'ingresso dei finanziatori nel CdA rossonero. Ora, però, le cose sembrano essere cambiate: il giornalista spiega come l'ex centravanti assecondi ogni scelta di Cardinale, nonostante le continue critiche e gli striscioni dei tifosi.

Come Mendes ha influenzato la scelta di Amorim

Nei giorni successivi all'annuncio dicome nuovo allenatore del, la stampa italiana ed estera ha subito spiegato come la scelta fosse stata presa dain persona. Indiscrezioni alimentate anche dalle parole di"Lo ha scelto Cardinale con il suo magic touch" aveva spiegato il presidente del club rossonero. La recente inchiesta di, però, inverte completamente la narrazione

Stando a quanto riportato da Molina, l'assunzione di Amorim sarebbe stata guidata in gran parte da Mendes. Secondo il giornalista, Cardinale avrebbe deciso di affidarsi al super agente portoghese per limitare le probabilità di fallimento dei suoi investimenti.

Calciomercato Milan, le ultime su Endrick

Endrick continua a non trovare spazio nelle rotazioni die un suo addio a gennaio si fa sempre più probabile. Secondo quanto riportato dal 'Corriere dello Sport', il Milan sarebbe pronto ad inserirsi nella corsa all'attaccante del

Nel corso della sessione estiva di calciomercato, Cardinale si era mosso in prima persona per provare ad acquistare Endrick. Il patron del Milan aveva incassato il sì di Florentino Perez, ma Mourinho ha bloccato tutto. Appena una presenza nella stagione 2026/2027 per il brasiliano, recentemente rientrato in gruppo dopo alcuni problemi fisici.

Le condizioni di Modric

"Luka ieri aveva la febbre, ma è passata subito. Vedremo come sta domani mattina".