L'impatto di Mario Gila con il mondo rossonero è andato ben oltre le aspettative: il difensore del Milan è stato inserito oggi da 'La Gazzetta dello Sport' nell'approfondimento speciale dedicato ai sei migliori difensori centrali delle prime cinque giornate del campionato di Serie A 2026-2027. Arrivato nell'ultima sessione di calciomercato estivo dalla Lazio per una cifra pari a 30 milioni di euro, il centrale iberico non rappresenta ormai più una sorpresa, ma una splendida certezza per la retroguardia del Diavolo.

La metamorfosi tattica di Mario Gila sotto la guida di Rúben Amorim

Al Milan, Gila ha scoperto di essere un calciatore decisamente più versatile di quanto lui stesso credesse. Il classe 2000 gioca con naturalezza da difensore centrale, ma finora il tecnico portoghese Rúben Amorim lo ha praticamente sempre impiegato come braccetto destro nella sua linea di difesa a tre. Nell'ultima sfida di campionato prima della sosta per le Nazionali, ovvero il netto 3-0 rifilato al Lecce a 'San Siro' lo scorso 20 settembre, è arrivata la svolta tattica.

Amorim ha infatti ridisegnato l'assetto della squadra: ha abbassato Pervis Estupiñán nel ruolo di terzino sinistro e ha allargato proprio Mario Gila nella posizione di terzino destro. Un esperimento tattico perfettamente riuscito, che ha regalato nuove soluzioni alla squadra rossonera, anche se l'ex biancoceleste dovrà essere testato in questa nuova veste contro avversari di differente caratura tecnica.

I numeri da urlo a San Siro: le statistiche del nuovo leader rossonero

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Il difensore spagnolo ha saputo conquistare il pubblico di 'San Siro' grazie a una straordinaria sicurezza palla al piede e a una leadership innata. I dati della sua partenza in Serie A evidenziano una precisione millimetrica: Gila vanta il 91% di passaggi positivi su oltre 66 passaggi effettuati a gara, conditi da ben 0,8 passaggi chiave a partita. Statistiche e metriche quasi da centrocampista di impostazione.Il numero 34 del Milan, tuttavia, si dimostra un'autentica sicurezza soprattutto in fase di non possesso e nei compiti di pura marcatura. Gila è un difensore centrale difficilissimo da superare in velocità, estremamente attento a coprire i tagli degli attaccanti da dietro, coraggioso e pulito nei tackle scivolati e insuperabile negli uno contro uno. La dirigenza di Via Aldo Rossi può sorridere: l'investimento estivo si sta rivelando un autentico capolavoro.