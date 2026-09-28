A quasi un mese dal passaggio al Galatasaray, ecco che emergono nuovi dettagli sulla telenovela che ha portato Rafael Leão a lasciare il Milan dopo sette stagioni. La rivelazione arriva direttamente da Antonio Leo, avvocato del portoghese che ha avuto un ruolo importante anche nell'operazione con i 'Cimbom'.

Leão al Galatasaray: i dettagli della trattativa

Milan, il retroscena dell'avvocato di Leão

"In queste trattative avere un piano è fondamentale. Il nostro piano è sempre stato quello di decidere a fine mercato, indipendentemente dal Galatasaray o da un'altra squadra. Tutte le parti in causa erano informate di questa volontà. Fin dall'inizio abbiamo detto che la nostra decisione sarebbe arrivata a fine mercato per una serie di ragioni, anche di opportunità. Capite bene perché, negli ultimi giorni di mercato può succedere di tutto".

Come sta andando Leão al Galatasaray

Dopo un lungo corteggiamento iniziato lo scorso giugno, ilè riuscito a portarea Istanbul. Come anticipato dalla redazione di, l'operazione si è chiusa sulla base di un trasferimento a titolo definitivo daIl club turco è riuscito a superare la concorrenza dell'grazie ad uno stipendio che tocca quota 12 milioni a stagione.Intervenuto durante il Workshop organizzato da 'Sportitalia',ha rivelato il piano dell'entourage diper gestire la sua uscita dalnon sta brillando nelle sue prime apparizioni con la maglia del. L'ex attaccante delè ancora fermo a quotain quattro presenze, con una parte della tifoseria che sta già iniziando a spazientirsi. La stagione è ancora lunga e c'è tempo per far ricredere i sostenitori, ma serve un cambio di passo per dimostrare di valere tutto l'entusiasmo che gli è stato riservato al momento dell'acquisto.