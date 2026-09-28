Antonio Leo, avvocato di Rafael Leão che ne ha gestito il trasferimento al Galatasaray, svela alcuni retroscena inediti sull'uscita del portoghese dal Milan

Matteo Chini
- Milano
Rafael Leão, 21 palle perse e critiche sui social: parte in salita l'avventura in Turchia | Video

Rafael Leão, 21 palle perse e critiche sui social: parte in salita l'avventura in Turchia | Video

A quasi un mese dal passaggio al Galatasaray, ecco che emergono nuovi dettagli sulla telenovela che ha portato Rafael Leão a lasciare il Milan dopo sette stagioni. La rivelazione arriva direttamente da Antonio Leo, avvocato del portoghese che ha avuto un ruolo importante anche nell'operazione con i 'Cimbom'.

Leão al Galatasaray: i dettagli della trattativa

Dopo un lungo corteggiamento iniziato lo scorso giugno, il Galatasaray è riuscito a portare Leao a Istanbul. Come anticipato dalla redazione di PianetaMilan, l'operazione si è chiusa sulla base di un trasferimento a titolo definitivo da 42 milioni di euro più 3 di bonus e una percentuale del 20% sulla futura rivendita. Il club turco è riuscito a superare la concorrenza dell'Aston Villa grazie ad uno stipendio che tocca quota 12 milioni a stagione.
Rafael Leão, ex Milan

Milan, il retroscena dell'avvocato di Leão

Intervenuto durante il Workshop organizzato da 'Sportitalia', il legale ha rivelato il piano dell'entourage di Leão per gestire la sua uscita dal Milan:
"In queste trattative avere un piano è fondamentale. Il nostro piano è sempre stato quello di decidere a fine mercato, indipendentemente dal Galatasaray o da un'altra squadra. Tutte le parti in causa erano informate di questa volontà. Fin dall'inizio abbiamo detto che la nostra decisione sarebbe arrivata a fine mercato per una serie di ragioni, anche di opportunità. Capite bene perché, negli ultimi giorni di mercato può succedere di tutto".

Come sta andando Leão al Galatasaray

Leão non sta brillando nelle sue prime apparizioni con la maglia del Galatasaray. L'ex attaccante del Milan è ancora fermo a quota zero gol e zero assist in quattro presenze, con una parte della tifoseria che sta già iniziando a spazientirsi. La stagione è ancora lunga e c'è tempo per far ricredere i sostenitori, ma serve un cambio di passo per dimostrare di valere tutto l'entusiasmo che gli è stato riservato al momento dell'acquisto.

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