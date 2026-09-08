A dieci giorni dal trasferimento a tiolo definitivo al Galatasaray, ecco che arrivano le prime polemiche attorno ad alcune parole di Rafael Leão. Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro lo Sporting, valido per la 1ª giornata di Champions League, il portoghese si è lasciato andare ad una constatazione che non è piaciuta particolarmente ai tifosi del Milan. L'ex attaccante rossonero ha parlato anche dell'emozione di tornare ad affrontare il club in cui è cresciuto, del suo stato fisico e di alcuni retroscena sulla trattativa per trasferirsi ad Istanbul.

Galatasaray, la conferenza stampa di Leão

"Ho avvertito i miei compagni di squadra riguardo allo Sporting. I loro giocatori, la loro forma fisica... Sarà una partita difficile, ci siamo preparati bene. Ci siamo preparati molto bene sui calci piazzati, perché loro sono forti lì. Dobbiamo essere concentrati".

Il portoghese ha parlato così in vista del suo ritorno al 'Josè Alvalade' contro lo

Leão conosce bene lo Sporting, club dove è cresciuto e con cui ha esordito nel calcio professionistico. La storia recente, però, racconta di una sanzione economica da circa 20 milioni di euro dei biancoverdi nei confronti del giocatore per la rescissione unilaterale del 2018. Un risarcimento saldato grazie all'aiuto del Milan.

Leão punzecchia il Milan: "Al Galatasaray posso giocare la Champions

"Ringrazio il Galatasaray, per tutto l’impegno che hanno messo nel trasferimento. Mi cercavano da due mesi. Ho sempre creduto nel Galatasaray e sono venuto qui. Mi hanno dato la possibilità di tornare a giocare in Champions League. I tifosi del Galatasaray sono incredibili".

Il ruolo e la forma fisica

"In ogni posizione mi sento a mio agio. La cosa più importante è poter essere d'aiuto. Sono venuto qui per aiutare la squadra. Qualsiasi posizione va bene, per me non fa differenza. Dal punto di vista della forma fisica sto bene. Ho avuto un piccolo infortunio, l'ho superato due settimane fa e ora sono tornato. Lo staff del Galatasaray mi ha aiutato a rientrare rapidamente. Sono pronto per domani. Se sarò titolare? Questo non lo so (ride n.d.r.)".

Uno degli obiettivi del portoghese era, cosa che ilnon fa ormai da due stagioni: le sue parole suonano proprio come un riferimento a questo.ha anche svelato che ilera sulle sue tracce da almeno due mesi, come abbiamo sempre raccontato su PianetaMilan.ha anche ammesso di non avere preferenze di ruolo, prima di tornare suie sul suo stato di forma attuale: