Mercato Milan, il clamoroso retroscena sulla mancata cessione di Estupiñán

Calciomercato Milan: dall'Aston Villa al Benfica, ecco chi ha bloccato Estupiñán in estate. Statistiche e importanza tattica nel gioco di Amorim

Emiliano Guadagnoli
- Milano
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Pervis Estupiñán sta giocando come titolare della corsia sinistra di Ruben Amorim: il terzino ecuadoriano si giocherà minuti importanti con Bartesaghi (e forse anche con Moreira). Questo perché l'allenatore portoghese preferisce avere un esterno di spinta da un lato (Chukwueze o Moreira) e una soluzione più difensiva dall'altra.

Estupiñán è stato molto vicino a lasciare il Milan in estate visto che si parlava di una trattativa quasi chiusa con l'Aston Villa in un'operazione che avrebbe portato una ventina di milioni nelle casse rossonere. Ruben Amorim, però, ha voluto valutare l'esterno rossonero che poi è rimasto in rosa. Dal Portogallo arriva un ulteriore retroscena di mercato: secondo quanto riportato da Record ci sarebbe stato anche il forte interesse del Benfica per Estupiñán. Vari tentativi che sarebbero stati bloccati ancora una volta da Ruben Amorim.

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Le statistiche di Estupiñán nelle prime tre partite stagionali

Come già detto, l'esterno ecuadoriano ha giocato già molti minuti in queste prime tre partite stagionali. Ecco le sue statistiche dal sito Sofascore:
  • Presenze: 3.
  • Titolare: 2.
  • Minuti totali giocati: 159.
  • Gol: 0.
  • Assist: 0.
  • Assist attesi (xA): 0.11.
  • Tocchi di palla per partita: 44.7.
  • Passaggi accurati per partita: 24.7 (91%).
  • Palloni recuperati a partita: 1.3.
  • Duelli totali vinti per partita: 2.0 (46%).

L'equilibrio tattico e le scelte di Ruben Amorim

Per Amorim sembra essere un giocatore molto importante più per l'equilibrio generale della squadra: Estupiñán si vede molto poco in fase offensiva, ma è una scelta visto che a destra ci sono due esterni estremamente offensivi. Far salire entrambi i quarti di centrocampo potrebbe lasciare la squadra troppo scoperta in fase di transizione difensiva, aspetto su cui il Milan deve ancora lavorare.

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