Mercato Milan, il clamoroso retroscena sulla mancata cessione di Estupiñán

Pervis Estupiñán sta giocando come titolare della corsia sinistra di Ruben Amorim: il terzino ecuadoriano si giocherà minuti importanti con Bartesaghi (e forse anche con Moreira). Questo perché l'allenatore portoghese preferisce avere un esterno di spinta da un lato (Chukwueze o Moreira) e una soluzione più difensiva dall'altra.

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Le statistiche di Estupiñán nelle prime tre partite stagionali

Presenze: 3.

3. Titolare: 2.

2. Minuti totali giocati: 159.

159. Gol: 0.

0. Assist: 0.

0. Assist attesi (xA): 0.11.

0.11. Tocchi di palla per partita: 44.7.

44.7. Passaggi accurati per partita: 24.7 (91%).

24.7 (91%). Palloni recuperati a partita: 1.3.

1.3. Duelli totali vinti per partita: 2.0 (46%).

L'equilibrio tattico e le scelte di Ruben Amorim