Mercato Milan, il clamoroso retroscena sulla mancata cessione di Estupiñán

Calciomercato Milan: dall'Aston Villa al Benfica, ecco chi ha bloccato Estupiñán in estate. Statistiche e importanza tattica nel gioco di Amorim
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Pervis Estupiñán sta giocando come titolare della corsia sinistra di Ruben Amorim: il terzino ecuadoriano si giocherà minuti importanti con Bartesaghi (e forse anche con Moreira). Questo perché l'allenatore portoghese preferisce avere un esterno di spinta da un lato (Chukwueze o Moreira) e una soluzione più difensiva dall'altra.
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Le statistiche di Estupiñán nelle prime tre partite stagionaliCome già detto, l'esterno ecuadoriano ha giocato già molti minuti in queste prime tre partite stagionali. Ecco le sue statistiche dal sito Sofascore:
- Presenze: 3.
- Titolare: 2.
- Minuti totali giocati: 159.
- Gol: 0.
- Assist: 0.
- Assist attesi (xA): 0.11.
- Tocchi di palla per partita: 44.7.
- Passaggi accurati per partita: 24.7 (91%).
- Palloni recuperati a partita: 1.3.
- Duelli totali vinti per partita: 2.0 (46%).
L'equilibrio tattico e le scelte di Ruben AmorimPer Amorim sembra essere un giocatore molto importante più per l'equilibrio generale della squadra: Estupiñán si vede molto poco in fase offensiva, ma è una scelta visto che a destra ci sono due esterni estremamente offensivi. Far salire entrambi i quarti di centrocampo potrebbe lasciare la squadra troppo scoperta in fase di transizione difensiva, aspetto su cui il Milan deve ancora lavorare.
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