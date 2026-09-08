Questa sera, alle ore 21:00, lo stadio 'Bernabéu' ospiterà il big match tra Real Madrid e Inter, valevole per la prima giornata della League Phase della Champions League. Tra le stelle più attese sul rettangolo verde c'è inevitabilmente Kylian Mbappé, che nella conferenza stampa della vigilia non ha perso l'occasione per lanciare una delle sue celebri e romantiche frecciate di mercato: "Preferisco il Milan, ma anche i nerazzurri meritano rispetto". Una dichiarazione che ribadisce, ancora una volta, il legame indissolubile tra il fuoriclasse classe 1998 e i colori del Diavolo.

La famiglia Riccardi e le origini della fede rossonera di Mbappé

Che la stella deisia un "" è cosa ormai nota e risaputa nel mondo del calcio, ma le radici di questo amore profondo affondano in una bellissima storia d'infanzia legata a una famiglia italiana. Come ricordato da 'La Gazzetta dello Sport', dietro le quinte della passione milanista di Kylian ci sono i coniugi Nicola e Beatrice Riccardi, che più di dieci anni fa accoglievano il piccolo Mbappé nella loro casa per qualche mese durante il periodo estivo.

Beatrice era infatti la tata del futuro campione del Real Madrid, e suo figlio Antonio divenne ben presto il compagno di giochi inseparabili di Kylian. Inutile dire che al centro delle loro giornate c'era costantemente un pallone. "A casa mi hanno rotto di tutto, ma facevano sparire ogni cosa e me ne accorgevo solo dopo", raccontò la signora Beatrice alla 'rosea' qualche anno fa. "Kylian aveva sempre un pallone tra i piedi. Giocava tutto il tempo anche in giardino con i vicini, organizzando tornei per le feste di compleanno. E niente dolci, preferivano la pizza, anche se il suo piatto preferito in assoluto era la pasta al burro".

La maglia di Robinho e i telecomandi lanciati contro la TV

A quei tempi, il piccolo Kylian muoveva i suoi primi passi calcistici nel Bondy, squadra dell'hinterland parigino in cui il padre Wilfred ricopriva il ruolo di direttore sportivo. Fu proprio il papà a presentarsi un giorno a casa con un regalo speciale firmato dai coniugi Riccardi per il compleanno del figlio:

Un cimelio che divenne una seconda pelle per il ragazzino, come rivelato dalla madre di Kylian, Fayza Lamari: "Non se la toglieva mai. Quando il Milan perdeva, Kylian lanciava il telecomando contro la tv e diceva parolacce in italiano". Un aneddoto che testimonia quanto il legame con la squadra milanista non fosse un semplice passatempo, ma una vera e propria passione viscerale vissuta davanti allo schermo insieme alla sua famiglia adottiva italiana, tutti sostenitori sfegatati del Diavolo.

La promessa ad Antonio Riccardi: "Magari al Milan a fine carriera"

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Lo stesso Mbappé ha più volte confermato pubblicamente questo sentimento speciale, confessando che il suo tifo è nato guardando le partite storiche del Milan proprio grazie agli stimoli ricevuti dalla famiglia Riccardi. Ma c'è di più: dietro a queste dichiarazioni d'amore si cela una promessa che fa sognare a occhi aperti l'intero popolo milanista per il futuro.Anni fa, Kylian ha confidato proprio al suo amico d'infanzia Antonio Riccardi un auspicio preciso per la sua parabola professionale: quello di poter indossare la maglia del suo amato Milan, magari nella fase conclusiva della sua gloriosa carriera. Una scelta romantica e suggestiva che ricalcherebbe da vicino l'incredibile percorso intrapreso a Milano da un altro fuoriclasse assoluto ed ex compagno comePer un fenomeno di questa caratura, d'altronde, le porte di San Siro rimarranno sempre spalancate.