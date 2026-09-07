"Preferisco il Milan": Mbappé ricorda il suo vecchio amore prima della sfida con l'Inter

Clamoroso Mbappé alla vigilia della Champions: "Tra Inter e Milan preferisco i rossoneri". Le parole sulla stella nerazzurra Lautaro e l'amicizia con Thuram
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Domani ricomincia la stagione calcistica europea con la Champions League 2026/27. Purtroppo non ci sarà il Milan, che ha perso la qualificazione nelle ultime partite stagionali. Tra le gare più attese c'è anche la sfida tra Real Madrid e Inter.
Le dichiarazioni di Mbappé a Sky: "Preferisco il Milan"Intervistato da Sky, Kylian Mbappé ha sottolineato ancora la sua simpatia per i colori rossoneri, visto che da bambino tifava Milan. Ecco le parole dell'attaccante dei blancos:
"Sicuramente preferisco il Milan… Ma l’Inter è un avversario che merita grande rispetto. Una squadra di qualità. Quando ho visto il sorteggio la mia mente è volata subito a Thuram, visto che siamo molto amici. Ma loro hanno anche Lautaro, che è un attaccante capace di fare la differenza. Certo, spero non in questo caso".
Le parole di Mbappé sono molto nostalgiche e riguardano una parentesi storica e gloriosa del Milan che ormai sembra lontanissima. L'attaccante francese è nato nel 1998 e ha vissuto uno dei periodi migliori del Diavolo, con i trionfi europei con Carlo Ancelotti in panchina e in campo campioni del calibro di Maldini, Shevchenko, Kaká e tanti altri ancora. Era una squadra che dominava in lungo e in largo, e che ha influenzato tanti giovani che ancora oggi tifano il Diavolo proprio per quel periodo lì.
Il presente rossonero: l'obiettivo di Ruben AmorimLa realtà è che in questo momento quei tempi sembrano lontanissimi: il Milan ha iniziato un nuovo progetto con Ruben Amorim al timone, con l'obiettivo primario di tornare a vedere un bel calcio in quel di San Siro e tornare a giocare nell'Europa che conta.
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