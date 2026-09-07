Nuovo stop per il difensore spagnolo contro la Juventus a causa del tendine rotuleo. Ma l'analisi dei dati smentisce l'etichetta di calciatore "di cristallo": ecco perché non c'è un caso clinico e come Amorim dovrà gestire Tomori.
Milan, Gila si presenta e una tifosa impazzisce: "Torni a casa con me?"
Il pareggio di Torino contro la Juventus non ha lasciato in dote al Milan solo un punto e qualche rimpianto, ma anche una vistosa spia rossa accesa in difesa. All'ottantottesimo minuto di una gara intensissima, Mario Gila si è dovuto arrendere nuovamente, chiedendo il cambio per un fastidio al tendine rotuleo (qui le ultime novità di oggi sulle sue condizioni). Le immagini del centrale spagnolo visibilmente frustrato in panchina, unite al suo sfogo nel post-partita e al precedente stop estivo contro il Celtic per un risentimento al retto femorale, hanno immediatamente fatto scattare l'allarme tra i tifosi rossoneri.
Il sentiment dei social: la paura dei tifosi su XSulle piattaforme social la reazione del popolo milanista è stata immediata e intrisa di una comprensibile ansia, figlia dei fantasmi dei passati calvari medici vissuti a Milanello. Su X (l'ex Twitter), molti supporter hanno già iniziato a porsi la domanda più temuta: "Ma non è che abbiamo preso un altro giocatore di cristallo?". Tra chi scrive "Gila fortissimo, ma se si ferma ogni due partite è un problema enorme" e chi ironizza amaramente sulla sfortuna cronica del reparto arretrato rossonero, la parola "fragile" ha iniziato a circolare con troppa insistenza. Ma la realtà delle cose è davvero questa?
Struttura o sfortuna? Cosa dice lo storico infortuniPer evitare processi sommari e giudizi affrettati, è necessario affidarsi ai dati oggettivi. Analizzando la cartella clinica e lo storico delle assenze di Mario Gila nelle ultime stagioni, emerge una verità diametralmente opposta rispetto alla narrazione del calciatore "cagionevole".
Gila non è un giocatore propenso alle lesioni muscolari croniche. Al contrario, alla Lazio ha dimostrato una continuità di impiego invidiabile, collezionando oltre 31 presenze da titolare inamovibile nell'ultima Serie A e 2482 minuti in campo (senza contare la Coppa Italia). Gli stop più lunghi della sua carriera recente sono legati a eventi traumatici (nel 2024/25 ha saltato 25 giorni per la frattura di un dito del piede, un trauma di gioco, non fragilità muscolare) o infiammatori localizzati. Insomma, non sembra la cartella clinica di un giocatore che abbia una fragilità strutturale evidente e limitante. I tifosi possono quindi tirare un sospiro di sollievo.
|Stagione
|Tipo di Infortunio
|Giorni di Stop
|Partite Saltate (Club)
|2025/26
|Infiammazione al ginocchio (Marzo)
|24 giorni
|2
|2025/26
|Infiammazione al ginocchio (Febbraio)
|18 giorni
|2
|2024/25
|Frattura alle dita del piede (Trauma)
|25 giorni
|0 (Periodo estivo)
|2023/24
|Infortunio agli adduttori
|24 giorni
|3
Gila e il vero campanello d'allarme (il Ginocchio)I dati svelano che nella scorsa stagione ha sofferto di due infiammazioni consecutive allo stesso ginocchio (una a febbraio di 18 giorni e una a marzo/aprile di 24 giorni). I medici della Lazio hanno provato a curarla e gestirla, ma – evidentemente – è un infortunio non ancora del tutto smaltito.
Tomori deve rientrare, senza se e senza maInquadrare Gila come un giocatore "fragile" è però un errore di valutazione. Non siamo di fronte a un nuovo caso Pellegri o Pato; lo spagnolo sta semplicemente pagando lo scotto di un'infiammazione localizzata che richiede una gestione mirata dei minutaggi e terapie specifiche. Il Milan e Amorim lo sanno: non c'è nessun caso clinico all'orizzonte, solo un leone che ha fretta di ruggire al 100% della condizione. In questo senso, piaccia o non piaccia, il reintegro completo di Fikayo Tomori sarà importante, anzi fondamentale, per gestire questa fase nel migliore dei modi.
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