Spazio alle dichiarazioni post-partita al 'Allianz Stadium': i rossoneri allenati da Ruben Amorim erano reduci dalla vittoria contro il Venezia

Alessia Scataglini
- Milano
Milan, Cardinale a Milanello: "Pronti per la Juventus" | Video PM

Milan, Cardinale a Milanello: "Pronti per la Juventus" | Video PM

Finito il secondo tempo di Juventus-Milan, partita valida per la 3^ giornata del campionato di Serie A 2026-2027 che si è giocata al 'Allianz Stadium' a Torino. Dopo il triplice fischio dell'arbitro Maurizio Mariani, Ruben Amorim, allenatore rossonero, ha parlato a 'Sky Sport'. Ecco le sue parole.

Le parole di Amorim

"Non lo sono guardando la partita. Penso che la Juventus è stata migliore di noi, soprattutto in fase di possesso. Siamo stati vicini alla vittoria, e quando una squadra non gioca bene deve comunque provare a vincere ma non ci siamo riusciti”.

Sui gol presi senza Gila in campo

"Penso che alle volte il calcio non ha senso, perché Gila dentro o in un’altra posizione non avrebbe cambiato il gol, anche su quello di Adams a Torino ha tirato fuori un gran gol. Sono dettagli ed adesso dobbiamo concentrarci sulla prossima e fare meglio”.
Ruben Amorim, allenatore rossonero, ha parlato a 'Sky Sport' al termine di Juventus-Milan, partita della 3^ giornata del campionato di Serie A 2026-2027

Se vedremo nuovamente Saelemaekers e Rabiot in quelle posizioni

“Oggi non voglio puntare il dito contro un giocatore. Penso che Rabiot sia lontano dalla sua migliore forma fisica, ma dobbiamo dargli minuti. Oggi non parlerò di singoli perché non è stata una prestazione di squadra positiva. Comunque siamo arrivati a 2’ dalla vittoria, portiamo a casa il punto e guardiamo avanti”.

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