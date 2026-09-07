Nel calcio dei social network eravamo abituati a tutto: lettere d'addio scritte dall'intelligenza artificiale, video emozionali con musiche strappalacrime e grafiche standard preparate dalle agenzie di comunicazione. Ma Niclas Füllkrug è riuscito a superare ogni frontiera del surrealismo digitale. Il centravanti tedesco, dopo sei mesi a Milano trascorsi più in infermeria e in panchina che sul rettangolo verde, ha fatto i bagagli ed è tornato al Werder Brema. Fin qui, sollievo reciproco. Il problema è come ha deciso di salutare l'Italia.

Il portiere di notte sì, la Curva Sud no

Una parentesi nata male e finita peggio

Il classico paradosso: a Brema segna già a raffica