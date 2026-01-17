"Brutta sorpresa per Fullkrug: il giocatore ha denunciato il furto di soldi e gioielli nella sua stanza in un famoso hotel milanese. Non ci sono segni di forzatura della porta"
Una bruttissima e spiacevole notizia quella riferita a Niclas Fullkrug. Il nuovo attaccante del Milan è stato vittima di un furto nella stanza d’hotel in cui sta alloggiando da quando è approdato a Milano in questa sessione invernale di calciomercato. Secondo diverse fonti, tra cui TeleLombardia, l’attaccante rossonero, mercoledì mattina è uscito dall’hotel in cui alloggia per andare nei pressi di Milanello per svolgere la solita sessione di allenamento assieme ai suoi compagni di squadra.
Ad attenderlo al ritorno, però, una bruttissima sorpresa: la cassetta di sicurezza della sua stanza è risultata essere aperta: rubati diversi gioielli e soldi dal valore di circa mezzo milione di euro. Secondo quanto riferito da Stefano Donati, il calciatore ha denunciato il furto. Nella sua stanza è arrivata successivamente la Scientifica per effettuare dei controlli, cercando eventuali impronte digitali. Una bruttissima sventura per l'attaccante tedesco. Ecco, di seguito, le parole di Donati:
