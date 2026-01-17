Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan ultime notizie Milan, choc per Fullkrug: furto nella sua stanza d’hotel

news milan

Milan, choc per Fullkrug: furto nella sua stanza d’hotel

Milan, choc per Fullkrug: furto nella sua stanza d’hotel - immagine 1
Una bruttissima e spiacevole notizia quella riferita a Niclas Fullkrug. Il nuovo attaccante del Milan è stato vittima di un furto: i fatti...
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Una bruttissima e spiacevole notizia quella riferita a Niclas Fullkrug. Il nuovo attaccante del Milan è stato vittima di un furto nella stanza d’hotel in cui sta alloggiando da quando è approdato a Milano in questa sessione invernale di calciomercato. Secondo diverse fonti, tra cui TeleLombardia, l’attaccante rossonero, mercoledì mattina è uscito dall’hotel in cui alloggia per andare nei pressi di Milanello per svolgere la solita sessione di allenamento assieme ai suoi compagni di squadra.

Milan, Fullkrug choc

—  

Ad attenderlo al ritorno, però, una bruttissima sorpresa: la cassetta di sicurezza della sua stanza è risultata essere aperta: rubati diversi gioielli e soldi dal valore di circa mezzo milione di euro. Secondo quanto riferito da Stefano Donati, il calciatore ha denunciato il furto. Nella sua stanza è arrivata successivamente la Scientifica per effettuare dei controlli, cercando eventuali impronte digitali. Una bruttissima sventura per l'attaccante tedesco. Ecco, di seguito, le parole di Donati:

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Fullkrug è un colpo di mercato sottovalutato per il Milan: arma tattica importante

"Brutta sorpresa per Fullkrug: il giocatore ha denunciato il furto di soldi e gioielli nella sua stanza in un famoso hotel milanese. Non ci sono segni di forzatura della porta"

 

 

Leggi anche
Como-Milan, De Paola duro: “Non si può più continuare a vincere nel modo in cui fa...
Rabiot e Maignan sono una lezione per il Milan: non basta investire solo sui giovani per vincere

© RIPRODUZIONE RISERVATA