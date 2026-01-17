Una bruttissima e spiacevole notizia quella riferita a Niclas Fullkrug. Il nuovo attaccante del Milan è stato vittima di un furto: i fatti...

Una bruttissima e spiacevole notizia quella riferita a Niclas Fullkrug. Il nuovo attaccante del Milan è stato vittima di un furto nella stanza d’hotel in cui sta alloggiando da quando è approdato a Milano in questa sessione invernale di calciomercato. Secondo diverse fonti, tra cui TeleLombardia, l’attaccante rossonero, mercoledì mattina è uscito dall’hotel in cui alloggia per andare nei pressi di Milanello per svolgere la solita sessione di allenamento assieme ai suoi compagni di squadra.