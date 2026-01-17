Giuseppe 'Beppe' Bergomi , ex difensore di Inter e Nazionale Italiana , ha rilasciato un'intervista in esclusiva a 'Repubblica' oggi in edicola in cui ha parlato della sfida Scudetto tra i nerazzurri di Cristian Chivu , primi in classifica in Serie A con 46 punti e il Milan di Massimiliano Allegri , secondo a quota 43 .

Bergomi sulla sfida Scudetto tra Inter e Milan: le sue parole

"Inter e Milan, prima e seconda in campionato, sono imperfette ma forti - ha detto Bergomi, da anni opinionista e seconda voce nelle telecronache di 'Sky Sport' -. Una sfida bella e apertissima. I loro pregi? Per l’Inter, la continuità. Negli ultimi anni è spesso stata la squadra più brava. E dopo una stagione senza vittorie, Chivu è riuscito a farla ripartire. Per il Milan, il centrocampo. Adrien Rabiot ha svoltato la squadra. Con Youssouf Fofana, Luka Modrić e Ruben Loftus-Cheek forma un reparto fortissimo, anche nel fisico".