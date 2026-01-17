Pianeta Milan
Giuseppe 'Beppe' Bergomi, ex difensore di Inter e Nazionale Italiana, ha rilasciato un'intervista in esclusiva a 'Repubblica' oggi in edicola in cui ha parlato della sfida Scudetto tra i nerazzurri di Cristian Chivu, primi in classifica in Serie A con 46 punti e il Milan di Massimiliano Allegri, secondo a quota 43.

"Inter e Milan, prima e seconda in campionato, sono imperfette ma forti - ha detto Bergomi, da anni opinionista e seconda voce nelle telecronache di 'Sky Sport' -. Una sfida bella e apertissima. I loro pregi? Per l’Inter, la continuità. Negli ultimi anni è spesso stata la squadra più brava. E dopo una stagione senza vittorie, Chivu è riuscito a farla ripartire. Per il Milan, il centrocampo. Adrien Rabiot ha svoltato la squadra. Con Youssouf Fofana, Luka Modrić e Ruben Loftus-Cheek forma un reparto fortissimo, anche nel fisico".

Bergomi ha poi proseguito così. "Un difetto per ciascuna? L’Inter ha un gioco abbagliante, ma negli scontri diretti soffre dal punto di vista emozionale. Il Milan quando deve fare la partita, e difendere a campo aperto, fatica a tenere alta l’attenzione. Mercato? L’Inter a destra ha bisogno di rinforzi subito. Se Denzel Dumfries rientrerà fra un mese, sarà passata un’altra dozzina di partite. Il Milan aveva bisogno di un centravanti e lo ha preso. Sulle palle alte, Niclas Füllkrug può fare la differenza». Il Milan senza coppe? Conterà tanto, come per il Napoli lo scorso anno e per l’Inter quello prima, da marzo in poi. Per gli altri sarà un tour de force".

