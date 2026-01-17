Bergomi ha poi proseguito così. "Un difetto per ciascuna? L’Inter ha un gioco abbagliante, ma negli scontri diretti soffre dal punto di vista emozionale. Il Milan quando deve fare la partita, e difendere a campo aperto, fatica a tenere alta l’attenzione. Mercato? L’Inter a destra ha bisogno di rinforzi subito. Se Denzel Dumfries rientrerà fra un mese, sarà passata un’altra dozzina di partite. Il Milan aveva bisogno di un centravanti e lo ha preso. Sulle palle alte, Niclas Füllkrug può fare la differenza». Il Milan senza coppe? Conterà tanto, come per il Napoli lo scorso anno e per l’Inter quello prima, da marzo in poi. Per gli altri sarà un tour de force".
