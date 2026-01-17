Pianeta Milan
Banchero: “Il Milan è una delle squadre di cui sono fan. Spero che…”

Paolo Banchero, giocatore degli Orlando Magic, in occasione della sfida contro i Memphis Grizzlies, ha parlato un po di calcio e di Milan: le sue parole
Paolo Banchero, giocatore degli Orlando Magic, in occasione della sfida contro i Memphis Grizzlies (match di NBA Europe a Londa) ha voluto rilasciare delle dichiarazioni sul calcio, citando anche il Milan. Banchero ha riferito di non essere un grande fan d quello sport, ma di essere un po' appassionato a causa di sua sorella, rivelando anche che i rossonero sono la squadra di cui è tifoso. Ecco, di seguito, le sue parole:

Milan, le parole di Banchero

"Mia sorella è una giocatrice di calcio del college, quindi il calcio era sempre presente a casa mia crescendo. Ovviamente pantofole del PSG x Jordan. Il Milan è una delle squadre di cui sono fan. Mia sorella è brava nel calcio, così ci ho giocato un po' crescendo, ha fatto sempre parte della mia vita. Non è lo sport principale che guardo di cui sono fan, ma sicuramente gioco a FIFA e cose del genere, quindi sono un po' passionato di calcio"

Se ha un messaggio per i fan italiani: "Vorrei solo dire spero che la relazione possa essere costruita ovviamente dopo la decisione della Coppa del Mondo so che non correva buon sangue abbiamo sfidato l'Italia in coppa del mondo e ho sentito dei fischi o cose del genere quindi so come si sentono i tifosi italiani nei miei confronti ma spero che un giorno con la relazione possa essere recuperata ho ancora un buon rapporto con l'allenatore e con alcuni dei giocatori quindi spero di poter riparare la relazione"

