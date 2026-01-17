Paolo Banchero , giocatore degli Orlando Magic , in occasione della sfida contro i Memphis Grizzlies (match di NBA Europe a Londa) ha voluto rilasciare delle dichiarazioni sul calcio, citando anche il Milan. Banchero ha riferito di non essere un grande fan d quello sport, ma di essere un po' appassionato a causa di sua sorella, rivelando anche che i rossonero sono la squadra di cui è tifoso. Ecco, di seguito, le sue parole:

Milan, le parole di Banchero

"Mia sorella è una giocatrice di calcio del college, quindi il calcio era sempre presente a casa mia crescendo. Ovviamente pantofole del PSG x Jordan. Il Milan è una delle squadre di cui sono fan. Mia sorella è brava nel calcio, così ci ho giocato un po' crescendo, ha fatto sempre parte della mia vita. Non è lo sport principale che guardo di cui sono fan, ma sicuramente gioco a FIFA e cose del genere, quindi sono un po' passionato di calcio"