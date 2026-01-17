PIANETAMILAN partite pagelle milan Allegri profetico: ecco i gol di Rabiot. Per il Milan un colpo di mercato incredibile

Milan, Adrien Rabiot è stato uno dei protagonisti positivi della vittoria rossonera contro il Como. Ecco le pagelle del centrocampista e l'analisi della sua partita
Emiliano Guadagnoli
Como-Milan, Rabiot decisivo con una giocata. E le parole di Allegri

Como-Milan 1-3, i rossoneri hanno vinto facendo fatica contro la squadra di Fabregas, ma si sono portati a casa comunque tre punti fondamentali per il campionato. Nel primo tempo il Milan è stato tenuto in piedi dalle parate di Mike Maignan, mentre tra la fine del primo tempo e la ripresa è stato Adrien Rabiot a salire in cattedra con due gol e un rigore procurato. Ecco le pagelle del centrocampista dai maggiori quotidiani sportivi italiani.

