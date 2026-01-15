PAGELLE COMO-MILAN - Un inizio peggiore era difficile da immaginare per il Milan di Allegri, che dopo 10 minuti è già sotto sull'ennesimo gol preso da calcio d'angolo. Stavolta, però, non è un caso. I rossoneri nella prima frazione non la vedono mai, soffrono dannatamente e solo un Maignan in stato di grazia impedisce la goleada comasca. Eppure il calcio è strano e proprio sul finale di primo tempo i rossoneri trovano il pareggio con Nkunku su rigore. Un gol provvidenziale, anche perché la ripresa il Milan la gioca decisamente meglio, almeno mentalmente. Trova le chiavi giuste e Rabiot sale in cattedra. Due gol da campione, grazie anche all'ottimo lavoro di Rafa Leao prima e Fullkrug poi. Sembrava che il Milan capitolasse, invece la testa e la convinzione lo porta a vincere una partita importantissima.