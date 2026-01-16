Rabiot dominatore assoluto. Juve, puntare su Koopmeiners non ha fruttato

Milan, Rabiot sempre più leader. A Torino si mangiano le mani: tanti rimpianti visto il livello di Koopmeiners
Adrien Rabiot, non solo per i gol e gli assist (con la doppietta di ieri sera sale a tre gol e tre assist), ha avuto un impatto incredibile sul centrocampo rossonero. Voluto a lungo da Max Allegri in estate, è arrivato a fine agosto solamente grazie all'episodio della lite con Rowe, ora al Bologna. Per i tifosi del Milan, quella litigata è stata la vera sliding door della stagione rossonera.
LEGGI ANCHE: Primavera 1, pagelle Milan-Fiorentina 3-3: male Colombo. Castiello svolta dalla panchina. Lontani…
Ora il Milan se lo gode, mentre una rivale si pente di ciò che (non) ha fatto. Parliamo della Juventus. Sì, perché come tutti ricordano Rabiot era uno dei punti fissi della 'Vecchia Signora', ma qualcosa nell'ultimo anno si è rotto. Infatti, Adrien aspettava una proposta di rinnovo dalla dirigenza bianconera, ma questa non arrivò mai. Lui si trasferì a parametro zero al Marsiglia e la Juve decise di puntare su Teun Koopmeiners, fresco vincitore dell'Europa League con la maglia dell'Atalanta. La cifra totale per l'olandese si aggirava intorno ai 60 milioni di euro, ma col senno di poi la Juventus, probabilmente, non rifarebbe l'investimento, visto il livello globale delle sue prestazioni, mai più sul livello mostrato con la Dea. Ora i bianconeri si mangiano le mani, sono alla ricerca di una mezzala che abbini qualità, quantità e leadership, ma fanno finta di non ricordare che ce l'avevano in casa.
© RIPRODUZIONE RISERVATA