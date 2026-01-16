Pianeta Milan
Rabiot dominatore assoluto. Juve, puntare su Koopmeiners non ha fruttato
Adrien Rabiot protagonista assoluto della stagione del Milan di Massimiliano Allegri. Alla Juventus gli preferirono Koopmeiners, pagandolo 60 milioni di euro. Ora, però, i rimpianti sono tanti
Dopo due pareggi molto deludenti contro Genoa e Fiorentina, il Milan di Massimiliano Allegri ha piazzato il colpo. I rossoneri sono riusciti in un'impresa che, finora, non era venuta a nessun'altra squadra che ci ha provato. Il Diavolo ha vinto contro il Como di Fabregas1-3 e l'ha fatto allo stadio 'Giuseppe Sinigaglia', vero fortino dei Lariani che non avevano ancora perso in casa.

Milan, l'impatto di Rabiot è da fuoriclasse: a Torino si mangiano le mani

La prima volta, dunque, è arrivata ieri sera e porta le firme di tre campioni, accomunati dalla lingua che parlano, ovvero il francese. Parliamo, ovviamente, di Mike Maignan, Christopher Nkunku e Adrien Rabiot. Il primo (vicinissimo al rinnovo coi rossoneri) è stato fondamentale con le sue parate nel tenere in partita i compagni, che hanno fatto il resto. Nkunku è stato glaciale nel segnare il gol del pareggio su rigore, in un momento centrale della partita. Rigore procurato dall'assoluto trascinatore del Milan, ma non solo ieri sera.

Adrien Rabiot, non solo per i gol e gli assist (con la doppietta di ieri sera sale a tre gol e tre assist), ha avuto un impatto incredibile sul centrocampo rossonero. Voluto a lungo da Max Allegri in estate, è arrivato a fine agosto solamente grazie all'episodio della lite con Rowe, ora al Bologna. Per i tifosi del Milan, quella litigata è stata la vera sliding door della stagione rossonera.

Ora il Milan se lo gode, mentre una rivale si pente di ciò che (non) ha fatto. Parliamo della Juventus. Sì, perché come tutti ricordano Rabiot era uno dei punti fissi della 'Vecchia Signora', ma qualcosa nell'ultimo anno si è rotto. Infatti, Adrien aspettava una proposta di rinnovo dalla dirigenza bianconera, ma questa non arrivò mai. Lui si trasferì a parametro zero al Marsiglia e la Juve decise di puntare su Teun Koopmeiners, fresco vincitore dell'Europa League con la maglia dell'Atalanta. La cifra totale per l'olandese si aggirava intorno ai 60 milioni di euro, ma col senno di poi la Juventus, probabilmente, non rifarebbe l'investimento, visto il livello globale delle sue prestazioni, mai più sul livello mostrato con la Dea. Ora i bianconeri si mangiano le mani, sono alla ricerca di una mezzala che abbini qualità, quantità e leadership, ma fanno finta di non ricordare che ce l'avevano in casa.

