Rabiot dominatore assoluto. Juve, puntare su Koopmeiners non ha fruttato

Dopo due pareggi molto deludenti contro Genoa e Fiorentina, il Milan di Massimiliano Allegri ha piazzato il colpo. I rossoneri sono riusciti in un'impresa che, finora, non era venuta a nessun'altra squadra che ci ha provato. Il Diavolo ha vinto contro il Como di Fabregas1-3 e l'ha fatto allo stadio 'Giuseppe Sinigaglia', vero fortino dei Lariani che non avevano ancora perso in casa.