"Maignan, con le sue parate da campione, è uno dei protagonisti della Serie A. Il portiere fa filtrare un ottimismo, tramite anche i suoi agenti sul rinnovo con il Milan". Il giornalista Fabrizio Romano aggiorna così sul rinnovo di Mike Maignan con il Milan. Ecco le sue parole su 'YouTube': "Si sta procedendo bene. La base d’accordo è fatta da giorni: 5 milioni netti, 2 di bonus. Il contratto è pronto. Si sta lavorando alle commissioni che porteranno al rinnovo".