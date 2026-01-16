Pianeta Milan
Romano rivela: “Maignan orientato al rinnovo con il Milan. Sulla questione commissioni …”

Romano sul rinnovo di Maignan col Milan: 'Messaggi positivi anche sulle commissioni'
Calciomercato Milan, i rossoneri lavorano al rinnovo con il portiere Mike Maignan. L'accordo è sempre più vicino in tutti i dettagli. Le ultime novità da Fabrizio Romano
Emiliano Guadagnoli
"Maignan, con le sue parate da campione, è uno dei protagonisti della Serie A. Il portiere fa filtrare un ottimismo, tramite anche i suoi agenti sul rinnovo con il Milan". Il giornalista Fabrizio Romano aggiorna così sul rinnovo di Mike Maignan con il Milan. Ecco le sue parole su 'YouTube': "Si sta procedendo bene. La base d’accordo è fatta da giorni: 5 milioni netti, 2 di bonus. Il contratto è pronto. Si sta lavorando alle commissioni che porteranno al rinnovo".

Romano aggiunge: "Vi raccontavo che anche dall’agenzia che segue gli interessi di Maignan arrivino messaggi sempre più positivi, sempre più ottimisti a proposito di accordarsi sulle commissioni. È stata fatta una richiesta economica importante al Milan, possiamo dire che il giocatore è sempre più orientato al rinnovo".

Il giornalista conclude: "Non solo sulla parte economica, anche sulla parte progettuale. Maignan ha voglia di continuare al Milan, si sta lavorando con i suoi agenti per avere l’ultimo ok". Ricordiamo che il contratto del francese scade a giugno 2026.

