Calciomercato, ancora Como e Milan: stavolta la sfida è per un talento

Como-Milan non termina. Secondo quanto scritto da Gianluca Longari, i due club sarebbero molto interessati allo stesso talento del Barcellona. Ecco di chi si tratta
Dopo due deludenti pareggi il Milan di Massimiliano Allegri torna a vincere. Como-Milan, partita valida per il recupero della 16^ giornata, è terminata 1-3 in favore dei rossoneri. La vittoria del Diavolo al 'Sinigaglia' di Como porta, indubbiamente, la firma di tre giocatori, accomunati dalla nazionalità francese.

Parliamo di Mike Maignan, Christopher Nkunku e Adrien Rabiot. Il primo è stato fondamentale a far rimanere in partita il Milan. Sul risultato ancora in bilico, il portiere rossonero è stato prodigioso in diverse occasioni, soprattutto sul colpo di testa ravvicinato di Da Cunha che poteva chiudere il match dopo meno di un tempo. Gli altri due 'Blues' invece sono risultati decisivi. Nkunku ha pareggiato grazie a un rigore molto pesante da calciare, mentre Rabiot ha prima conquistato il calcio di rigore, e poi segnato una doppietta da vero fuoriclasse.

Como-Milan, nonostante il fischio finale, potrebbe non essere ancora finita. Secondo quanto scritto da Gianluca Longari, esperto di calciomercato per 'Sportitalia', Milan e Como sembrano aver messo nel mirino lo stesso talento. Secondo il giornalista, i due club "hanno sondato in maniera approfondita il profilo del giovane difensore del Barcelona Andres Cuenca". Longari ha poi aggiunto che il Barcellona starebbe valutando un'offerta per il classe 2007 dalla Ligue 1. Staremo a vedere come si evolverà questa indiscrezione, col Milan sempre vigile a rinforzarsi con nuovi talenti.

