Calciomercato, ancora Como e Milan: stavolta la sfida è per un talento

Calciomercato, Milan e Como su Cuenca del Barcellona

Parliamo di Mike Maignan, Christopher Nkunku e Adrien Rabiot. Il primo è stato fondamentale a far rimanere in partita il Milan. Sul risultato ancora in bilico, il portiere rossonero è stato prodigioso in diverse occasioni, soprattutto sul colpo di testa ravvicinato di Da Cunha che poteva chiudere il match dopo meno di un tempo. Gli altri due 'Blues' invece sono risultati decisivi. Nkunku ha pareggiato grazie a un rigore molto pesante da calciare, mentre Rabiot ha prima conquistato il calcio di rigore, e poi segnato una doppietta da vero fuoriclasse.