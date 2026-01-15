Calciomercato, ancora Como e Milan: stavolta la sfida è per un talento

Como-Milan, nonostante il fischio finale, potrebbe non essere ancora finita. Secondo quanto scritto da Gianluca Longari, esperto di calciomercato per 'Sportitalia', Milan e Como sembrano aver messo nel mirino lo stesso talento. Secondo il giornalista, i due club "hanno sondato in maniera approfondita il profilo del giovane difensore del Barcelona Andres Cuenca". Longari ha poi aggiunto che il Barcellona starebbe valutando un'offerta per il classe 2007 dalla Ligue 1. Staremo a vedere come si evolverà questa indiscrezione, col Milan sempre vigile a rinforzarsi con nuovi talenti.
