Adrien Rabiot, giocatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' al termine di Como-Milan, recupero della 16^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolto allo stadio 'Sinigaglia' di Como. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.
“Vittoria di squadra per dimostrare la nostra mentalità Nel primo tempo abbiamo sofferto ma non abbiamo mollato. Nel secondo tempo altra mentalità. Mike ha fatto una grande partita, ma nel secondo tempo abbiamo fatto qualcosa in più. Sono contento dei due gol. Se avevo provato il tiro da fuori? Ci siamo allenati. Ho fatto ancora pochi gol, però sono contento. Diciamo anche ai più giovani di non mollare, anche se andiamo sotto. Continuiamo così. Mike ha voglia di Milan? Si si, ha tanta voglia di Milan (ride, ndr)”.
