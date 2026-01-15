Pianeta Milan
COMO-MILAN

Como-Milan 1-3 (90'): vittoria di platino firmata dal 'Monsieur' Rabiot | Serie A News
È finita Como-Milan, recupero della 16^ giornata della Serie A 2025-2026: ecco com'è andato il secondo tempo allo stadio 'Sinigaglia' di Como tra i lariani di Cesc Fàbregas e i rossoneri di Massimiliano Allegri
È terminata da pochi minuti Como-Milan, recupero della 16^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolto allo stadio 'Sinigaglia' di Como. Vediamo insieme, dunque, come sono andati i secondi 45' di gioco tra i lariani di Cesc Fàbregas e i rossoneri di Massimiliano Allegri.

Como-Milan 1-3, il racconto del secondo tempo

Dopo che il primo tempo si era concluso 1-1, con il gol di Marc-Oliver Kempf (10') per il Como e il pareggio di Christopher Nkunku (45' + 1) su calcio di rigore, la ripresa si apre subito con un cambio nella fila dei padroni di casa. Fuori proprio l'autore della rete, Kempf e dentro Diego Carlos.

La prima palla-gol della ripresa, neanche a dirlo, è del Como. Al 51' sinistro violento, nell'angolo più lontano, di Nico Paz e gran risposta di Mike Maignan, che devia la sfera in calcio d'angolo. Al 55', però, segna il Milan. Lancio lungo di Alexis Saelemaekers, sulla fascia sinistra, per Rafael Leão: il portoghese porta palla, vede e premia l'inserimento in area di Adrien Rabiot. Stop di petto a seguire, diagonale del francese e palla alle spalle di Jean Butez!

Il Como reagisce subito, con Nico Paz che, al 59', coglie l'incrocio dei pali con un sinistro da appena fuori area. Fàbregas cambia: al 60' toglie dal campo Lucas Da Cunha e Martin Baturina; dentro Maxence Caqueret e Jesús Rodríguez. Sostituzione anche nelle fila del Milan: fuori l'autore del gol rossonero, Nkunku e dentro Niclas Füllkrug al 62'. Altro cambio per il Como al 66': fuori Mërgim Vojvoda e dentro Nicolas Kühn.

Rabiot spacca il match con due gol spettacolari

Prosegue la girandola di sostituzioni: al 70', per il Milan, fuori Youssouf Fofana e Leão per Samuele Ricci e Ruben Loftus-Cheek. Il Como ci prova da fuori, al 74', con Máximo Perrone, ma senza fortuna. Poi, due minuti più tardi, Fàbregas toglie Alberto Moreno e inserisce sul terreno di gioco l'esperto Sergi Roberto. Il Milan torna a farsi pericoloso dalle parti di Butez all'81', con il colpo di testa di Loftus-Cheek sugli sviluppi di un calcio d'angolo battuto da Luka Modrić: impatto buono, conclusione imprecisa.

Brividi per il Diavolo all'84', quando, sul cross di Jesús Rodríguez, la spaccata di Nico Paz termina sul palo: Maignan abbranca subito la sfera per evitare ulteriori pericoli. Allegri, quindi, ricorre alle ultime due sostituzioni all'86', togliendo dal campo Saelemaekers e Modrić e inserendo sul terreno di gioco, al loro posto, Zachary Athekame e Ardon Jashari. Perrone semina il panico, all'87', nell'area piccola di Maignan, poi il portiere si trova il pallone tra le mani.

All'88', però, Diavolo trova il terzo gol e chiude la partita: sponda di Füllkrug, botta di sinistro dalla lunga distanza di Rabiot e Butez è battuto sul suo palo! L'arbitro Marco Guida della Sezione A.I.A. di Torre Annunziata (NA) concede 5' di recupero, nel corso dei quali non succede più nulla. Como-Milan 1-3 al 90': il Diavolo legittima la bella vittoria del 'Sinigaglia' con un ottimo secondo tempo. E l'inseguimento all'Inter capolista del campionato continua.

